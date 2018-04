Zpřísnění chorvatských podmínek pro turisty kritizuje celá Evropa

Podle nového nařízení totiž musí všichni nezletilí do 18 let, kteří letos pojedou do Chorvatska s plnoletou osobou (babička, strýc, cizí dospělý člověk, kamarád), jež není zákonným zástupcem (rodičem), mít úředně ověřený souhlas zákonného zástupce (rodiče). Doklad musí být zároveň soudně přeložený do angličtiny nebo chorvatštiny.

"Vyjádřili jsme k tomuto nařízení velké výhrady. Zatím ještě nemáme konkrétní reakce, nicméně chorvatské orgány zvažují eventuální změny," uvedla pro iDNES.cz česká konzulka v Chorvatsku Veronika Honsová.

Chorvatské úřady pod tlakem stížností pracují na zmírnění dopadu opatření. "V současné době je v chorvatském parlamentu ve druhém čtení úprava nařízení, která sníží věkovou hranici dětí na šestnáct let," informovala iDNES.cz Karin Golubičová z Chorvatského turistického sdružení.

"Rovněž se celý proces zjednoduší. Překlady nebudou nutné, k dispozici bude předtištěný formulář, který bude ke stažení i na webu Chorvatského turistického sdružení v Praze. Tiskopis bude připraven pravděpodobně ve dvoujazyčných verzích čeština-angličtina nebo čeština-chorvatština. Po vyplnění se bude muset notářsky ověřit," vysvětlila Golubičová.

Zároveň ale upozornila, že se celé nařízení a možné úpravy mění z hodiny na hodinu a že více konkrétních informací bude k dispozici až v pátek nebo příští týden.

Ochrana před pedofily?

Co je důvodem přísných opatření Chorvatska, nikdo neví. Teorií a domněnek je celá řada. Nejčastěji se proslýchá, že v pozadí nového nařízení je snaha zabránit pedofilním sítím v pašování dětí do Chorvatska. "Ano, tato vysvětlení jsem také zaslechla," potvrdila Veronika Honsová.

"Jde o opatření v souladu s předpisy EU, o zákon na ochranu dětí," sdělila Karin Golubičová. Na dotaz iDNES.cz, zda jde o tlak z Bruselu, odmítla odpovědět.

Odborníci v cestovním ruchu se shodují, že nařízení výrazně zkomplikuje cestovní ruch směrem do Chorvatska. "Takové omezení může mnoho českých turistů před cestou do Chorvatska zbytečně odradit," řekl Tomio Okamura.

Podle Ministerstva zahraničních věcí ČR se nejedná o nestandardní krok. "Každá země má právo si svou legislativu a své směrnice upravit tak, jak chce," sdělila iDNES.cz v úterý mluvčí ministerstva Zuzana Opletalová. Problém ale spatřuje v tom, že chorvatská strana o chystané změně neinformovala s dostatečným předstihem. "Běžně nás informují předem, tentokrát asi pozapomněli a informaci jsme se dozvěděli se zpožděním."