Zpříjemněte si podzim v kině, žene se na nás festivalová smršť

Juniorfest 2014, mezinárodní filmový festival (nejen) pro děti a teenagery

Juniorfest se koná již sedmým rokem, vždy v listopadu, souběžně ve třech městech v Plzeňském kraji. Letošní ročník budou hostit od 7. do 12. listopadu Horšovský Týn, Dobřany a Plzeň a nově bude festival také soutěžní. Celkem dvanáct filmů v kategoriích 5–10 let a 11–13 let bude hodnotit mezinárodní odborná porota.

Festival tradičně nabízí nejlepší evropské snímky vyrobené pro mladé diváky. Dorazí filmy ze Skandinávie, Nizozemí, Německa nebo ze Slovenska, kde se v hlavní roli v pohádce „Láska na vlásku“ představí zpěvačka Celeste Buckingham.

Festival přivítá tvůrce pohádky Tři bratři a seriálu První republika

Slavnostní zahájení festivalu se uskuteční ve všech festivalových městech od pátku 7. do neděle 9. listopadu. Například Horšovský Týn při této příležitosti přichystal v prostorách státního hradu a zámku „Festivalový ples“ v prvorepublikovém aranžmá. Exkluzivními hosty budou tvůrci seriálu První republika, kteří představí jeho připravovanou druhou řadu.

Významní hosté dorazí také do festivalových Dobřan. Na pozvání kývli tvůrci pohádkové novinky režiséra Jana Svěráka Tři bratři. Setkat se s nimi můžete v dobřanském kině Káčko v pondělí 10. listopadu od 15 hodin.

Vrcholem letošního ročníku pak bude čtyřdenní návštěva indického herce Kabira Bediho, představitele malajského tygra Sandokana. V průběhu dvou dnů navštíví všechna festivalová města. V úterý 11. listopadu se od 18 hodin setká v kině Káčko s návštěvníky dobřanské části festivalu a ve středu 12. listopadu převezme festivalové ocenění v Erbovním sále hradu a zámku Horšovský Týn.

15. ročník filmového festivalu Mezipatra zamíří do Prahy a Brna

Festival Mezipatra, to jsou špičkové filmy s humanistickým obsahem, výstavy, workshopy i párty 15. ročník největšího queer filmového festivalu Mezipatra ve střední Evropě se uskuteční od 6. do 13. listopadu v Praze a následně od 15. do 22. listopadu v Brně.

Diváci uvidí 73 filmů z celého světa, většinu v české premiéře. Označení kinematografie termínem „queer“ znamená, že snímky zobrazují alternativní sexuální nebo genderové identity. Ty letošní navíc spojuje téma „Dokud nás smrt nerozdělí“, se kterým se diváci setkají v mnoha podobách.

Vybírejte z nabídky oceněných snímků

Mezi desítkami filmů se objeví i několik potenciálních oscarových vítězů. Prvním z nich je brazilské romantické drama o první lásce s názvem V jeho očích, které na Berlinale získalo Teddy Award. Díky speciální projekci s dabingem a audiodeskripcí si ho užijí i nevidomí diváci.

Želízko v kategorii Nejlepší cizojazyčný film má na programu Mezipater i Švýcarsko. V dokumentu Kruh vzpomínají pamětníci Ernst Ostertag a Röbi Rapp na konec 50. let, kdy se kolem curyšské oázy svobody pro homosexuály začala utahovat smyčka policejního dohledu.

Také další dokument v programu tematizuje represe státního aparátu, které živí otevřenou nenávist. Snímek Putinovy „Děti 404“ je mrazivou, autentickou a nijak necenzurovanou sondou do života ruské queer mládeže, která musí čelit režimu Vladimira Putina a jeho zákonu o zákazu propagace homosexuality.

Nadšeného přijetí se dočkala i francouzská komedie Kluci a Guillaume, ke stolu!, v níž otiskla svoje dospívání vycházející hvězda galské kinematografie Guillaume Gallienne. Jaké je to vyrůstat vedle dvou sportovců, když rádi imitujete císařovnu Sissi a vlastně úplně nezapadáte? Snímek s tím nejbizarnějším možným coming outem získal cenu v Cannes, čtyři výroční ceny César včetně sošky za Nejlepší film a stal se miláčkem francouzských diváků.

Vstupenky na jednotlivé filmy v Praze zakoupíte na pokladnách kin Světozor a Lucerna za 110 korun. Brněnská představení v kinech Scala a Art stojí rovnou stovku. Pořídit si můžete také permanentky.

Doprovodný program vás vytáhne na rande i na brunch

Festival Mezipatra bude diváky bavit i mimo filmové plátno! V Praze i Brně proběhnou párty k zahájení i ukončení festivalu. Mezitím si můžete vybírat z nabídky hudebních i tanečních vystoupení, zúčastnit se debat, vychutnat si brunch nebo zkusit štěstí v lásce na SpeedDating.

Festival francouzského filmu láká na oceněné snímky, předpremiéry, i autorské prvotiny

Přehlídka současné francouzské tvorby přináší snímky napříč žánry. Prostor dostane drama, romantika, milostné příběhy i dokumenty. Uvidíte filmy, která sbírají nejprestižnější světová ocenění, krátké snímky talentovaných začínajících umělců i osm předpremiér filmových novinek, které teprve zamíří do českých kin.

Festival francouzského filmu je v českém prostředí již stálicí. Vznikl v roce 1996 z iniciativy Francouzského velvyslanectví v České republice a organizace Unifrance, která podporuje šíření francouzské kinematografie v zahraničí.

Festival francouzského filmu představí v pěti českých městech oceněné snímky i předpremiéry

Letošní 17. ročník se uskuteční od 19. do 26. listopadu v Praze, Brně, Hradci Králové, Českých Budějovicích a Ostravě. V hlavním městě se představí na čtyřech scénách - v kinech Světozor, Lucerna, CineStar Anděl a Kino 35 - Institut francais de Prague. Dějištěm brněnské části festivalu bude univerzitní kino Scala, v Hradci Králové se bude promítat v kině Bio Central, v Českých Budějovicích v Kotvě a v Ostravě festival hostí Minikino.

Vstupenky na jednotlivá filmová představení zakoupíte v místě promítání za 100 korun.