PORTO MĚSTEM EVROPY UŽ LETOS. V minulém vydání na cestách jsme omylem uvedli, že Porto bude příští rok společně s Rotterdamem evropským městem kultury. Skutečnost je taková, že obě města nesou tento titul už letos. Návštěvníci Porta to poznají okamžitě - například na letišti či při vjezdu do města. O víkendech v červenci, srpnu a září se navíc mohou těšit na "letní noci", hudební programy v zahradách Palácio de Cristal s tím nejlepším z kubánské, brazilské a africké hudby. (mkr)SVĚT V BERLÍNĚ. Už za týden se v Berlíně otevřou brány jednoho z největších veletrhů věnovaných turistice - Mezinárodní turistické burzy (ITB). Pětatřicátý ročník se opět koná v Mezinárodním kongresovém centru v západní části města, u televizní věže. Představí se zde na devět tisíc vystavovatelů ze 180 zemí - na ploše 152 000 metrů čtverečních. O víkendu a ve středu je veletrh otevřen pro veřejnost, v pondělí a úterý jsou dny věnované odborníkům - k navazování kontraktů a podobně. I veřejnost má však možnosti využít veletrh k zajištění dovolené - výstavní prostory se tak mění v jednu obrovskou cestovní kancelář. Vstupenka stojí v sobotu a neděli 23 marek (žáci a studenti platí jen 12 marek), na středu je vstup 15 marek. Brány veletrhu jsou otevřeny od 10 do 18 hodin. Součástí veletrhu (který podle odhadů navštíví více než 110 tisíc lidí) je i kongres Elektronika v turistice, zabývající se využíváním internetu, wap, televize a dalších moderních technologií při prodeji zájezdů, vybavení hotelů a podobně. (mkr)JAK POTKAT MISS. Dovolená plná pohybu? Proč ne. Setkání s dívkami, které se mohou pyšnit titulem Miss? Jistě. A přitom se těšit z vody, slunce a tepla? I to je možné. Cestovní kanceláře hledají stále nové a nové možnosti, jak zaujmout potenciální klienty - unikátními destinacemi, výhodnými cenami či neobvyklým servisem. Čedok například již v loňském roce začal pořádat zájezdy, jejichž účastníci (začátečníci, ale i pokročilí) si mohou zacvičit aerobik pod vedením lektorek z řad finalistek soutěže o titul Miss aerobik ČR. Nápad se osvědčil, a proto i letos budou mít zákazníci této cestovní kanceláře možnost posílit kondici na Mallorce, Krétě a v Turecku. V rolích lektorek se představí osm z loňských finalistek zmíněné soutěže, účast přislíbily i Miss aerobik ČR 2000 Gabriela Čermáková, 1. vicemiss Lenka Szárazová a 2. vicemiss Pavla Koblížková. (zah)