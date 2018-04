STOPEM DO ČÍNY.Kniha plná praktických rad pro všechny, kteří se chystají na "divoký východ". Autor: Viktor Koudelka, vydala Votobia 2000, cena neuvedena.CHECK-IN V PYŽAMU.Letecká společnost Cathay Pacific zahájila 15. ledna 2001 jako první letecká společnost na světě službu nazvanou On line Check-in, tedy odbavení se k letu přes internet. Tato služba ušetří cestujícím čas před odletem a zároveň jim dá jistotu potvrzeného místa v letadle, a to již 48 hodin před odletem. Cestující si zároveň mohou vybrat místo u okénka či do uličky stejně, jako by tak udělali u přepážky na letišti. Díky této službě se cestující může odbavit například doma, v kanceláři nebo v internetové kavárně. Palubní vstupenka je pak připravena k vyzvednutí u vyhrazených přepážek na většině významných letišť, kam Cathay Pacific létá. (tt)FRANCIE SE TĚŠÍ OBLIBĚ.PŘÍMÁ LINKA PRAHA - LYON.Od dubna 2001 zavede společnost Air France nové přímé spojení, a to dvakrát denně na trase Praha - Lyon. Zlepší se tak nejen spojení s jižní Francií a jižní Evropou (Itálie, Španělsko), ale také spojení do zimních sportovních středisek v Alpách. Uvítají je pravděpodobně také lyžaři a milovníci pěší horské turistiky. Tento let bude mít návaznost na ranní let společnosti Delta z New Yorku do Lyonu. (tt)NOVÁ ADRESA.Od začátku roku 2001 jmenovala Německá centrála turismu svoji novou odbytovou agenturu pro Českou republiku, která má i novou adresu. Veškeré turistické informace lze od nynějška získat na adrese: DZT-Vertriebsagetur Tschechien (Odbytová agentura DZT Česko), c/o travel plus s. r. o., Na Příkopě 24, Praha 1, tel. 02/24228417, e-mail: info@dzt.cz (tt)TOULKY MAGICKÝM SVĚTEM MEXIKA.Pestrobarevná mozaika z cesty po Mexiku přináší zajímavé a užitečné postřehy, které se hodí každému cestovateli, který do této země zamíří. Autor: Oldřich Kašpar, vydalo Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2000, cena neuvedena. ZÁJEM O CHORVATSKO.CENY ZA CESTOVNÍ RUCH.