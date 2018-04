EVROPSKÝ LETECKÝ PORTÁL. Lufthansa spolu s dalšími osmi evropskými aeroliniemi založila společný podnik Online Travel Portal Limited. Nový nezávislý celoevropský portál nabídne turistům na svých webových stránkách ucelený přehled o letech z Evropy, do Evropy, v jejím rámci a také o dalších produktech i doplňkových službách pro cestující. Dalšími partnery ve společném podniku jsou Air Lingus, Air France, Alitalia, Austrian Airlines, British Airways, Finnair, Iberia a KLM.DESTINACE: THAJSKO. Čtyři tuzemské cestovní kanceláře (Čedok, Eso, Firo Tour a Exim Tours) se spojily a nabízejí nyní turistům desetidenní pobyty v Thajsku s přímými lety - ty zabezpečuje další společnost, Travel service. Není to poprvé - už jednou tato účelově vytvořená aliance nabídla s úspěchem sedmnáctidenní pobyty v Thajsku. Nabídka obsahuje jednak poznávací zájezdy - se střediskem ve městě Pattaya, dovolenou u moře na ostrově Ko Samui a v Krabi - a exkluzivní pobyty na ostrově Phuket. Thajsko se stává v zimních měsících stále častějším cílem tuzemských turistů - důvodem jsou teploty vzduchu kolem 30 stupňů a vody přibližně 27 stupňů.ZÁBAVA I NA LETIŠTÍCH. Velká letiště po celém světě se začala více starat nejen o pohodlí cestujících, ale také o rozšíření nabídky zábavy a nové možnosti, jak trávit volný čas. Pro tento účel se spojují s leteckými společnostmi, které nové projekty spolufinancují. Australská Cathay Pacific Airways je například první společností, která na asijském letišti (v tomto případě v Hongkongu) nabízí exkluzivní možnosti v oblasti fitness. V zařízení Elemis Day Spa se nabízí různé masáže v délce 30 minut, v Urbane Express Facials si mohou muži nechat vyčistit obličej (také asi třicet minut) a ve Skin Survival Facial je čistěno před letem celé tělo. Podobnou službu nabízí na londýnských letištích Gatwick a Heathrow i British Airways, zařízení stejného typu mají k dispozici i návštěvníci letišť v Miláně (Portofino's Ben Essere) nebo Calgary (Massage Garage).NEJLEPŠÍ KEMPY EVROPY. Kempy stále patří mezi oblíbené turistické cíle. Ročně se v nich po celé Evropě ubytují miliony lidí. Německý automobilistický klub ADAC, zásilkový obchodní dům Quelle a organizace Hvidbjerg Strand Camping hodnotily více než 5000 kempů po celém kontinentu. Čtyřicet šest z nich dostalo označení vynikající. V jednotlivých státech se na žebříčku nejlépe umístily: jihoněmecký kemp Hopfensee u Füssen v Allgäu, kempink Arneitz Faak u Faaker See v rakouských Korutanech, kemp Dolomiti di Brenta v Dimaro a Val di Sole v Trentinu v Itálii. Ve Francii je jako nejlepší hodnocen Camping Brasilia v Canet-Plage/Roussillon u Perpignanu, ve Španělsku Camping la Ballena Alegre 2 v Sant Pere Pescador u Girony.NEJDELŠÍ LETY SVĚTA. Patnáct hodin a čtyřicet minut bude trvat nový nonstop let spojující od dubna New York s Hongkongem (13 590 kilometrů). Provozovatelem je společnost United Airlines. Nasazeny budou letouny Jumbo (Boeing 747-400), které však pojmou namísto obvyklých 368 cestujících jen 300. Váhu ostatních nahrazují zásoby kerosinu - pro let potřebuje letoun 220 000 tisíc litrů. Další společnosti nechtějí zůstat pozadu a plánují nebo již provozují podobně dlouhé lety - například South African Airlines zdolá trasu Atlanta-Johannesburg (12 947 kilometrů) za 15 hodin a 25 minut. Nově se chystají nonstop spojení New York-Kuala Lumpur nebo Singapur-Chicago. ty mají trvat asi 18 hodin. Se současnými letadly však nejsou realizovatelné - čeká se na novou generaci airbusů a boeingů.