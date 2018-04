VÝLETY DO ANTARKTIDY. Se začátkem léta na jižní polokouli obnovily australské aerolinie Quantas lety Boeingem 747 výlety nad jižní pól. Dvanáctihodinovou cestu mohou cestující nastoupit v Sydney, Melbourne a Adelaide. Cena se pohybuje podle třídy a sedadla od 20 do 80 tisíc korun. Bližší informace mohou zájemci získat na telefonu 0061/3/97 25 85 55. (mkr)NOVÝ RESORT NA FIDŽI. Celková renovace za více než 23 milionů dolarů, totální přestavba celého areálu a příslib blíže nespecifikovaných "úžasných a neopakovatelných" zážitků - to jsou hlavní lákadla, jimiž začalo oslovovat turisty zařízení Outrigger Reef Fiji Resort, vybudované v tradičním vesnickém stylu. Nabízí 254 pokojů, které patří k nejluxusnějším v jižních mořích. Pronájem bungalovu bude až do konce března (což je speciální nabídka spojená se zahájením provozu) stát mezi 238 až 313 dolary za noc. Další informace včetně možné rezervace lze nalézt na internetové adrese www.outrigger.com. (zah)PRO RYBÁŘE I STUDENTY. Kromě tradičních zájezdů po Tunisku, Řecku, Egyptě, Izraeli a dalších zemích, i prodloužených víkendů v evropských metropolích či exotických oblastech Orientu, Afriky či Austrálie, nabízí v nové sezoně cestovní kancelář Čedok i řadu tematických zájezdů. Rybáři se například mohou vydat do norských fjordů, fanoušci motorismu na závod F1 v italské Monze, na své si přijdou i milovníci opery. Mezi poznávacími zájezdy jsou novinkou kupříkladu kombinace pobytů v Rakousku a Slovinsku, pobyty ve Švýcarsku s výjezdy do Francie a Itálie, kombinace Litva - Estonsko - Finsko, okruh po nejslavnějších metropolích USA nebo zájezd kombinující pobyty v Argentině a Brazílii. Tradiční součástí nabídky je Cesta kolem světa či škála pobytů s výukou angličtiny.(zah)