JEDNA KARTA BUDE STAČIT. Elektronická kreditní karta má být do budoucna nejlepším přítelem každého turisty. Díky ní nebude muset platit vstupy do muzejí či památek, jízdenky na autobus, vlak nebo loď či poplatky za užití veřejných lázní nebo bazénů. První test této speciální karty, která by měla do budoucna sloužit pro celou západní Evropu, proběhne od května příštího roku v Dolním Bavorsku, konkrétně v oblasti Pasova. Speciálně nabitou kartu, která by nahradila peněženku, by měli turisté používat v Německu, Francii a Rakousku do pěti let.EMIRÁTY NEJLEPŠÍ. Letecká společnost Spojených arabských emirátů získala titul "společnost s nejlepším servisem pro business class na dlouhých tratích". Tento titul udělují každoročně čtenáři britského magazínu o cestování "Condé Nast T raveller". Na druhém a třetím místě se umístily V irgin Atlantic a Singapore Airlines. Kritérii pro ocenění byly mimo jiné přesnost, chování personálu, servis před startem a po přistání i nabídka zábavy při letu.ZIMBABWE A ZAMBIE VYDĚLAJÍ NA ZATMĚNÍ. Sehnat v Harare, hlavním městě Zimbabwe, hotelový pokoj na příští červen je téměř nemožné. Ostatně, ani letenka v tomto termínu není k mání. Důvodem je zatmění Slunce, které bude vidět nejlépe na jihu Afriky 21. června 2001. Kromě Zimbabwe bude nejlépe vidět ještě v Angole a Mosambiku, které vzhledem k vnitřní situaci v případě Angoly a rozsáhlým škodám po záplavách a bouřích v Mosambiku turisty ani astronomy příliš nelákají. Z toho profitují hotely v obou zbývajících zemích, především pak v Zimbabwe, které má přece jen nesrovnatelně lepší infrastrukturu a zkušenosti s turismem. Zdejší hotely také rychle k cenám pokojů na inkriminovanou dobu připočítaly takzvaný příplatek na zatmění ve výši sedmdesáti amerických dolarů.KDE SE DRAŽÍ KUFRY? Co se děje se ztracenými zavazadly, která na letištích opustí navždy své majitele a vydají se například namísto do Londýna třeba do Štětína? V některých případech, a to se týká i těch nejlepších společností na světě, jsou definitivně ztraceny - ke vší smůle se totiž stává i to, že se utrhnou visačky se jménem. Ale ještě je jedna možnost, jak se se svým spodním prádlem a košilemi znovu setkat. Stále častěji se totiž definitivně ztracená zavazadla draží - nyní protřednictvím internetu. Například v případě německých letišť na adrese: www.ricardo.de