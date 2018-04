Zpožděný nebo zrušený let? Vyžadujte jídlo i odškodné!

Každý desátý Čech letos na dovolenou poletí, což je o 1,4 % více než v loňském roce, uvedl Tomio Okamura, člen prezidia a mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. Zpoždění odletů letadel je přitom na denním pořádku.

Nejčastěji Češi zažívají zpoždění letadla a dlouhé čekání na letišti při populárních leteckých zájezdech do Středomoří, tedy do 3500 km od České republiky. Na co mají cestující v těchto případech právo a jaké jsou povinnosti leteckých společností?

Letecká společnost musí klientovi poskytnout pomoc:

a) v případě letů o délce do 1500 km, kdy je let oproti plánovanému času odletu zpožděn o dvě hodiny nebo více

b) v případě všech letů v EU nad 1500 kilometrů a všech ostatních letů od 1500 kilometrů do 3500 km, kdy je let oproti plánovanému času odletu zpožděn o tři hodiny nebo více

c) v případě všech ostatních letů, kdy je čas odletu zpožděn nejméně o čtyři hodiny

Ve všech výše uvedených případech má letecká společnost povinnost cestujícím zdarma nabídnout:

stravu a občerstvení v rozsahu přiměřeném čekací době

dva telefonní hovory nebo podání dvou zpráv telexem, faxem nebo elektronickou poštou

Zpoždění více než 5 hodin Jestliže zpoždění trvá více než 5 hodin, má cestující navíc právo odstoupit od záměru letět a letecká společnost mu musí nejpozději do 7 dní proplatit pořizovací cenu letenky. Na peníze má cestující nárok nejen za část nebo části neuskutečněné cesty, ale i za část nebo části již uskutečněné cesty, pokud už let neslouží k původnímu cestovnímu plánu cestujícího. V případě, že se let zpozdí minimálně o den, musí letecká společnost zajistit cestujícímu navíc ubytování v hotelu nebo odpovídajícím zařízení včetně přepravy mezi letištěm a místem ubytování.

Zrušení letu

V případě zrušení letu musí letecká společnost uhradit cestujícímu pořizovací cenu letenky plus cestující obdrží náhradu od letecké společnosti ve výši:

250 EUR u všech letů do 1500 kilometrů

400 EUR u všech letů v EU do 1500 kilometrů a u všech ostatních letů od 1500 kilometrů do 3500 kilometrů

600 EUR u všech ostatních letů

Platí to pro všechny letenky, které cestující zakoupí u jakékoli letecké společnosti v EU včetně nízkonákladových aerolinek. Nařízení se nevztahuje pouze na letenky, které byly vydány zdarma např. pro zaměstnance leteckých společností.

Pokud cestující přistoupí na přesměrování letu ( let jinou trasou či jinou leteckou společností) za srovnatelných dopravních podmínek a při nejbližší příležitosti na cílové místo určení, pak nedostane proplacenou letenku, ale pouze odškodné. To mu letecká společnost může snížit o 50 %, ale jen v případě, že přesměrovaný let nepřekračuje plánovaný čas příletu původně rezervovaného letu:

o dvě hodiny v případě všech letů do 1500 kilometrů

o tři hodiny v případě všech letů v EU nad 1500 kilometrů a všech ostatních letů od 1500 kilometrů do 3500 kilometrů

o čtyři hodiny v případě všech ostatních letů

Letecké společnosti mají povinnost informovat cestující o jejich právech vývěskami u odbavovacích přepážek, upozorňuje Tomio Okamura. Na dodržování povinností leteckých společností vůči cestujícím má v Česku dohlížet Úřad pro civilní letectví.

Pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě zrušení nebo zpoždění letů upravuje pro všechny země EU Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004. Celé znění si stáhněte ZDE.

Jaké jsou vaše zkušenosti se zpožděním letů a kompenzacemi od leteckých společností? Podělte se o svoje zkušenosti v diskusi nebo nám napište na cestovani@idnes.cz.