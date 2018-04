Vzpoura na palubě Ryanairu. Pasažéři bez jídla a pití zavolali policii

17:00 , aktualizováno 17:00

Nedávný let z londýnského letiště Stansted do portugalského Porta s aerolinkou Ryanair se stal pro mnohé noční můrou. Cestující nejprve mohli nastoupit do letadla až po mnohahodinovém zpoždění. Po nástupu však zůstali stát přes tři hodiny na ranveji bez jídla a pití. Nakonec museli zavolat policii, aby z letadla mohli vystoupit.