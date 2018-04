Zpožděné letadlo? Chtějte svačinu a telefon!

Pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě zrušení nebo zpoždění letů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004.

Z tohoto Nařízení vyplývá, že odpovědnost za kompenzace a odškodnění klientům za zpoždění či zrušení letu nese vždy letecká společnost, nikoliv cestovní kancelář, i když se jedná o let v rámci zájezdu.

Nejčastější případ českého turisty je zpoždění letadla a dlouhé čekání na letišti při nejpopulárnějších leteckých zájezdech do Středomoří a severní Afriky, tedy do 3 500 km od České republiky.

Letecká společnost musí klientovi poskytnout následující pomoc při zpoždění:

a) v případě letů o délce nejvýše 1 500 kilometrů musí být let oproti plánovanému času odletu zpožděn o dvě hodiny nebo více

b) v případě všech letů v EU delších než 1 500 kilometrů a všech ostatních letů o délce od 1 500 kilometrů do 3 500 kilometrů musí být let oproti plánovanému času odletu zpožděn o tři hodiny nebo více

c) v případě všech ostatních letů musí být zpoždění o čtyři hodiny nebo více

Jídlo a telefon zdarma

Při těchto zpoždění odletu musí letecká společnost vždy cestujícím zdarma nabídnout stravu a občerstvení v rozsahu přiměřeném čekací době a musí cestujícímu zdarma nabídnout dva telefonní hovory nebo podání dvou zpráv telexem nebo faxem nebo elektronickou poštou.

Jestliže zpoždění trvá více než 5 hodin, má cestující navíc právo odstoupit od záměru letět a letecká společnost musí cestujícímu proplatit pořizovací cenu letenky (povinnost proplatit cestujícímu do sedmi dní), a to za část nebo části neuskutečněné cesty a za část nebo části již uskutečněné cesty, jestliže let nadále neslouží účelu vztahujícímu se k původnímu cestovnímu plánu cestujícího.





V případě, že je zpožděný čas odletu minimálně o den později než původní čas odletu, tak musí letecká společnost zajistit cestujícímu navíc ubytování v hotelu, pokud se pobyt na jednu noc nebo více nocí stane nezbytným nebo se nezbytným stane pobyt delší než zamýšlený cestujícím. Navíc letecká společnost musí cestujícímu zajistit přepravu mezi letištěm a místem ubytování (hotelem nebo jiným zařízením).

Let je zrušen? Žádejte kompenzaci

V případě zrušení letu mají cestující stejné podmínky a práva jako při zpoždění, navíc ale má cestující také právo na přesměrování letu (let jinou trasou či s jinou leteckou společností) za srovnatelných dopravních podmínek a při nejbližší příležitosti na cílové místo určení nebo i v pozdější době podle přání cestujícího.

Navíc cestující obdrží náhradu od letecké společnosti ve výši 250 eur u všech letů o délce nejvýše 1 500 kilometrů, 400 eur u všech letů ve Společenství delších než 1 500 kilometrů a u všech ostatních letů o délce od 1 500 kilometrů do 3 500 kilometrů, a 600 eur u všech ostatních letů.

Jestliže cestující akceptuje přesměrování letu na cílové místo určení, může mu letecká společnost o 50 procent snížit výše uvedené odškodné, pokud přesměrovaný let nepřekračuje plánovaný čas příletu původně rezervovaného letu o dvě hodiny v případě všech letů o délce nejvýše 1 500 kilometrů nebo o tři hodiny v případě všech letů ve Společenství delších než 1 500 kilometrů a všech ostatních letů o délce od 1 500 kilometrů do 3 500 kilometrů nebo o čtyři hodiny v případě všech ostatních letů.

Letecké společnosti mají povinnost informovat cestující o těchto jejich právech. Na dodržování tohoto nařízení musí v České republice dohlížet Úřad pro civilní letectví ČR.

Kompletní znění Nařízení v českém překladu najdete v příloze.