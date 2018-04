Zoufalé horolezce zachránil kečup

Uprostřed náhlého přívalu zimy si horolezci v Jihoafrické republice poradili po svém. V zoufalé situaci, v závějích, které jim sahaly až po břicho, nakreslili do sněhu kečupem velké písmeno H - jako "help". Písmena si náhodou všiml pilot vrtulníku jihoafrické armády a dopravil horolezce do bezpečí.