Zoolog míří na expedici na jih Afriky

13:33 , aktualizováno 13:33

Zástupci českých muzeí se chystají podniknout další expedici, tentokrát do Jihoafrické republiky a Namibie,která by měla přinést nejen zajímavé poznatky o exotické fauně a floře , ale naše badatele bude zajímat i fakt, jak se těmto zemím daří zvládat turistický ruch v chráněných lokalitách. Z výsledků expedice by měla být později vytvořena putovní výstava pro veřejnost.