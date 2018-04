Zoo ve Dvoře Králové zdražila večerní safari, platí i malé děti

V červnu zahrada měnila vstupné v souvislosti se zavedením nových prohlídek safari vlastním autem (více o této změně čtěte zde).

Teď se pohnuly ceny večerního safari a padesátikorunu platí už i děti od 2 do 4 let, které byly dosud od vstupného osvobozeny.

"Žádné vstupné se nezdražilo. V průběhu sezon vstupné běžně upravujeme. Nějaké úpravy jsme tedy učinili i nyní, ale rozhodně se nezdražuje," tvrdila přesto ředitelka královédvorské zoo Dana Holečková. K důvodům nejnovějších úprav vstupného pouze směrem nahoru se nechtěla blíže vyjádřit.

Podle nového ceníku platí od soboty dospělí za projížďku večerním safari 195 korun místo dosavadních 180, starší děti 125 místo 110 korun a rodiny se dvěma staršími dětmi 580 místo 530 korun.

Děti od 2 do 4 let musí navíc za vstup do klasické části zoo, do safari i za projížďku večerním safari zaplatit 50 korun, zatímco dosud měly vstup do celého areálu zdarma.

Zkrátila se otevírací doba

S úpravou ceníku se rovněž zkrátila prázdninová návštěvní doba. Zatímco dosud bylo otevřeno každý den od 9 do 19 hodin, od soboty se pokladny zahrady ve všední dny zavírají už v 18 hodin.

VIDEO: Safari vlastním autem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

"Ani po zavírací době však nebude nikdo návštěvníky z areálu vyhánět. Zoo mohou podle svého uvážení opustit turnikety kdykoliv," upozornila ředitelka.

Po uzavření pokladen do klasické části zoo a safari zůstávají otevřeny pokladny večerního safari, do kterého vyjíždějí vyhlídkové autobusy denně ve 20 a 21 hodin.