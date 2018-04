Zoo ve Dvoře Králové přivítala již půlmilióntého návštěvníka

"Letos očekáváme návštěvnost kolem 550.000, s čímž jsme vzhledem k letnímu počasí spokojeni," uvedla ředitelka. Zřejmě největším lákadlem letošní letní sezóny bylo narození

vzácného severního nosorožce bílého. Královédvorská zoo je podle Holečkové jedinou na světě, jejímž pracovníkům se podařilo odchovat v zajetí mláďata těchto lichokopytníků. Dosud se ve Dvoře Králové narodili čtyři bílí nosorožci, přičemž předposlední z nich již před 11 lety.

Díky nynějšímu příznivému počasí se pracovníci zoo rozhodli prodloužit provoz tamního safari až do příštího víkendu. V minulých letech se totiž brány safari zavíraly s koncem září.

Návštěvníci, kteří zavítají do kráovédvorské zoo během zimní sezóny, tedy od podzimu do jara, mohou zvířata pozorovat v pavilónech a přilehlých výbězích.