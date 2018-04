Zoo se probouzí, plní se mláďaty

"Začíná nám to tady zpívat, ptáci se pokoušejí hnízdit, přibývá práce," komentuje jarní probuzení ošetřovatel ptáků Přemysl Slamják.O kus dál je připravená svačina pro stádo velbloudů. Novopečená matka Leona i její malý sameček jsou zatím bokem od hlavního stáda. Během měsíce se však k dalším třem samicím a mohutnému samci Zigmundovi, který je otcem Leonina syna, připojí."Z mláďat máme vždycky radost. Radost, že se všechno povedlo. Velbloudice bývají březí třináct měsíců," vysvětluje ošetřovatel Rostislav Střižík."První týden bývá důležitý. Musíme dohlížet, aby malý pil. Když má týden a vidíme, že běhá, už je to dobré," dodává. Před opičím pavilonem se promenáduje skupinka pávů. Jeden hlídkuje na střeše. Zevnitř občas zavřeští některá z opic."Než se narodí mládě, je to velké očekávání. Obava, aby se něco nepokazilo," popisuje Jana Kanichová, které se v ostravské zoo stará o polovinu opic. Před čtrnácti dny tu Dolly, čtyřletá samička lemura katy, porodila jednoho zdravého potomka. Druhé mládě se narodilo mrtvé."Už jsme přesně věděli, že to na ni jde. V poslední době pomalu chodila, dost odpočívala. Dva dny před porodem jedla jen vybrané kousky ovoce," líčí žena.Ona i ostatní navíc tušili, kdy bude Dolly rodit, také proto, že ji před časem viděli, jak se páří se šestiletým samcem Nosim. Lemuří březost trvá asi čtyři a půl měsíce. "Je to pak nádhera, když vidíte, že se mladé narodilo zdravé," uzavírá ošetřovatelka.