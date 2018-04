Zoo se dočkala mláďat bílých tygrů

"Je to obrovský chovatelský úspěch. Máme velkou radost, protože jsme na to čekali osm let," uvedl ředitel zoo Josef Janeček.

Problémy s pářením

I když v liberecké zoo jsou bílí tygři už několik let, snahu získat mláďata těchto šelem provázely od počátku problémy s pářením. Samce Kolumba proto nahradil samec Sitar z madridské zoologické zahrady, nicméně i v tomto případě nastaly problémy.

Tygří rodinku mohou návštěvníci vidět na televizní obrazovce v Pavilonu šelem. Odborníci ale upozorňují, že nyní je pro ně nejdůležitější absolutní klid

"Sitar byl odchován matkou a když ho odstavila, tak žil sám a nikdy se žádnou samicí spojen nebyl, tyto pokusy selhaly i v madridské zahradě," vysvětlila mluvčí liberecké zoo Lada Sedláčková.

Ani kontakt s libereckou samicí Isabelou se ale podle ní neobešel bez komplikací. Úspěch se dostavil až po dvou letech páření letos v lednu.

V pátek časně ráno tygřice porodila. "Porod jsme snímali kamerou a sledovali ho odborníci," řekla mluvčí. "V půl druhé začala rodit první mládě a asi po půlhodinovém intervalu přišla na svět další tři."

Prubířským kamenem bude kojení

"Isabella je prvorodička a s mláďaty nemá zkušenosti. Pokud by se jí nepodařilo je nakrmit, museli bychom pomoci my," vysvětlil ředitel. Dodal, že na tuto alternativu je zoo připravena. Zatím se ale Isabela o mláďata stará vzorně.

BÍLÍ TYGŘI Bílé tygry, sourozence Kolumba a Isabellu, získala liberecká zoo v roce 1994 ze Švédska. Nejprve si je zapůjčila, později odkoupila. O pět let později vyměnila zahrada tehdy sedmiletého Kolumba za devítiletého samce Sitara amerického původu. Liberecká zoo, kterou ročně navštíví 340 tisíc lidí, nyní chová 150 druhů zvířat. Z nich 27 patří do evropských programů pro ohrožená zvířata.