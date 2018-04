Zoo dá zvířatům více volnosti

Nedávno byla v zoo otevřena restaurace U lemura, zooshop Serengeti a zcela nový hotel Safari, jediné obdobné zařízení ve městě. Kam se chce královédvorská zoo ubírat v budoucnosti? "Chceme zcela opustit chovy v malých klecích a zvířatům dát více prostoru, aby žila v ideálních podmínkách. Prostornější expozice budou také větším lákadlem pro návštěvníky," míní ředitelka Dana Holečková. Jako první by měla nastolený trend už zakrátko naplnit nová průchozí voliéra s vodním ptactvem.



Kolekce afrických zvířat v královédvorské zoologické zahradě je přitom největší v Evropě. Proto se ve Dvoře Králové každý rok narodí desítky vzácných mláďat, která zahrada nechová pouze pro vlastní potřebu, ale část z nich vrací zpět do volné přírody. "Dnes jsou chovy v zoologických zahradách na tak vysoké úrovni, že si všechna narozená mláďata není možné ponechat a musí se pro ně hledat vhodný odbyt. Proto se vedle spolupráce s ostatními zahradami snažíme pomoci i africké přírodě, z níž jsme si před lety zvířata pro založení našich chovů vypůjčili," vysvětlila ředitelka zahrady Dana Holečková.

Královédvorská zoo se podle ní účastní celkem pětatřiceti evropských záchranných chovatelských programů a do africké přírody vrací například ohrožené přímorožce šavlorohé nebo buvoly kaferské. "Účast v některých reintrodukčních programech pro nás ani nebývá zisková, protože zvířata se někdy do volné přírody vracejí úplně zadarmo," uvedla Holečková. Dodala, že od sedmdesátých let minulého století patří zahrada k největším světovým chovatelům žiraf, kterých je nyní ve Dvoře Králové celkem sedmadvacet, a letos se očekává narození dalších pěti mláďat.

K absolutní světové špičce patří zoo i v chovu nosorožců. "Jsme jedinou zoologickou zahradou na světě, které se podařilo odchovat severní formu bílého nosorožce. Celkem se u nás narodila čtyři mláďata tohoto poddruhu, přičemž na celém světě přežívá už jen posledních pětatřicet kusů těchto vzácných zvířat," sdělila ředitelka. Zahrada rovněž úspěšně rozmnožuje orangutany, antilopy, zebry, gepardy, fosy, pelikány, papoušky a další druhy ohrožených zvířat.

Královédvorskou zoologickou zahradu si za dobu její existence prohlédlo více než dvacet milionů lidí. Návštěvnický rekord drží rok 1974, kdy do zoo přijelo za sezonu přes osm set tisíc turistů. "Tento čtvrt století starý návštěvnický rekord lze překonat. Podle mého názoru dokáže naše zahrada za rok pojmout i milion turistů," domnívá se ředitelka zoo Dana Holečková. Největší propad v počtu návštěvníků postihl zoo po listopadu 1989. "Po otevření hranic se lidem naskytly neslýchané možnosti, což se projevilo v poklesu návštěvnosti ve všech zoologických zahradách. Pro nás byl nejslabší rok 1991, kdy k nám přijelo jen něco málo přes tři sta tisíc lidí.

Od té doby však počet turistů stoupá. V posledních letech zahradu pravidelně navštěvuje více než půl milionu turistů ročně," říká Holečková. Růst návštěvnosti se snaží vedení zahrady podpořit nejrůznějšími propagačními akcemi, včetně křtů narozených mláďat známými osobnostmi nebo pravidelnými soutěžemi pro děti.

"Nejvíc návštěvníků lákají zajímavé novinky, kvůli kterým se lidé do zahrady stále vracejí," vysvětluje Holečková. Proto zoo jen v posledních třech letech otevřela unikátní pavilon Ptačí svět, dokončila novou expozici Vodní světy, začala pořádat populární představení s kontaktními zvířaty, zavedla noční projížďky po safari a turisty láká i v zimě vánočním osvětlením. "Další nárůst návštěvnosti však souvisí s celkovým ekonomickým vývojem v zemi. Aby si lidé mohli udělat rodinný výlet do zoologické zahrady, musí mít na benzin, na vstupné a na další výdaje. To si zatím každý dovolit nemůže," podotýká ředitelka.