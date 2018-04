Znojmo čeká historické vinobraní

Po oba dva dny tu samozřejmě můžete popíjet sladký burčák a ochutnávat víno. Myslete přitom na jednu důležitou věc: "Když se podává víno tak dobré, jako je to z jihu Moravy, pozdvihněte nejprve sklenku vína k oku a obdivujte jeho jedinečnou barvu a jiskru, potom dopřejte nosu, aby se načichal jemných vůní, a až potom vezměte malý hlt na jazyk. Nechte víno zahřát teplem úst, aby rozkvetla kytka, a nosohltanem, aby vám ještě jednou zavonělo. Doušek pak převalujte po jazyku, abyste měli poslední možnost víno posoudit, potom pusťte lahodný mok do hrdla, sklenku postavte na stůl a teprve pak nastane ten pravý okamžik začít o víně mluvit."



Ceny vstupenek do historického centra města:

Pátek 13. 9. - 80 Kč

Sobota 14. 9. - 100 Kč

Permanentka na oba dny - 150 Kč (pro studenty a důchodce) 80 Kč

Děti do 15 let mají vstup zdarma



Nezapomeňte!

Dobré víno tvoří dobrou krev. Dobrá krev je předpokladem dobré nálady. Dobrá nálada přináší dobré myšlenky. Dobré myšlenky dávají vzniknout dobrým skutkům. Dobré skutky dělají člověka člověkem.