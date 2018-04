Znáte místa spojená s životem a dílem Aloise Jiráska?

Jeho díla známe ze školy a řadu z nich jsme museli louskat v povinné četbě. Od Starých pověstí českých a převyprávěného cestopisu Václava Šaška z Bířkova Z Čech až na konec světa přes husitské romány až po Psohlavce a F. L. Věka. Méně známé jsou knihy z doby pobělohorské, třeba Skály a Skaláci, pro něž čerpal inspiraci v rodném kraji. Víte, kde to bylo?

Dva domovy Aloise Jiráska

Román Na dvoře vévodském se odehrává v Náchodě.

Krajem, kde byl Jirásek „doma“, byly severní výběžky Orlických hor a okolí tří měst, Náchoda, Police nad Metují a

Hronova, kde se roku 1851 narodil jako čtvrté z osmi dětí v rodině rolníka a pekaře. Studoval nejprve na německém piaristickém gymnáziu v Broumově, posléze na českém v Hradci Králové, kde také roku 1871 maturoval. Měl potíže s matematikou, naopak vynikal v dějepise a přírodopise. Přání studovat malířství se mu nesplnilo, absolvoval filozofickou fakultu na pražské univerzitě. Roku 1874 nastoupil jako profesor dějepisu a zeměpisu na gymnázium v Litomyšli.

Zámek v Litomyšli známe ze stránek Filosofské historie.

Ve městě s renesančním zámkem s pivovarem, kde se narodil hudební skladatel Bedřich Smetana, v době Jiráskova příchodu už padesátiletý, zůstal čtrnáct let a považoval je za svůj druhý domov. Napsal zde například „náchodský“ román Na dvoře vévodském a Filosofskou historii, ale i celou řadu dalších děl včetně veselohry M. D. Rettigová, ke které ho inspirovala právě Litomyšl.

Jirásek a Praha

Po letech působení ve východních Čechách se Jirásek spolu s rozrůstající rodinou – s manželkou Marií měli syna a šest dcer – odstěhoval do Prahy. Do roku 1899 bydleli v Hálkově ulici, pak na čtyři roky přesídlili na Vinohrady do dnešní Rumunské a v roce 1903 se nastěhovali do domu na rohu Resslovy ulice a nábřeží Vltavy. Dnes tam stojí Jiráskův pomník, který za spolupráce Jaroslava Fragnera vytvořil Karel Pokorný. Jirásek na něm vypadá prý přesně jako v době, kdy učil na gymnáziu v Žitné ulici.

Přepečlivý pan profesor píšící historickou prózu samozřejmě chtěl poznat místa, o kterých psal, a tak cestoval. O prázdninách v roce 1876 dostal stipendium spolku Svatobor a mohl uskutečnit první velkou cestu po Chodsku a Šumavě. Výsledkem byl román Psohlavci, který poprvé vyšel roku 1884. V dalších letech procestoval jižní Čechy, podnikl také výlety na Slovensko a do Uher, k jezeru Bled, do Kostnice a do Itálie, a na sklonku života se léčil v lázních Jáchymov.

Skromný autor

Národní divadlo uvedlo řadu Jiráskových divadelních her.

Jirásek byl plodný autor, který vydával knihy s železnou pravidelností a byl jmenován čestným občanem Hronova i Litomyšle. Jeho kolega Karel Václav Rais jej popisoval jako hodně uzavřeného člověka, který rozhodně nenosil duši a srdce na dlani; žil tiše, jednal prostě a srdečně, ale „...dál ne o mnoho víc.“ Jeho hry také pravidelně uvádělo Národní divadlo, například roku 1905 měla premiéru pohádková hra Lucerna, český Sen noci svatojánské.

O čtyři roky později Jirásek odešel do penze, ale byl dále činný ve veřejném životě i v literatuře. V jednašedesáti letech dokončil své paměti, roku 1915 zakoupil vilu v Hronově, kde strávil značnou část ze svých posledních let a v roce 1917 jako první podepsal Manifest českých spisovatelů za hájení českých národních zájmů. V dubnu 1918 přednesl v Obecním domě národní přísahu, byl opakovaně navržen na udělení Nobelovy ceny za literaturu. V samostatné Československé republice pět let působil jako člen senátu za národně demokratickou stranu, než mu roku 1925 v další politické i literární činnosti zabránila nemoc. Zemřel v březnu 1930 v Praze a urna s jeho popelem byla uložena na hronovském hřbitově.

Naučná stezka po stopách Jiráskovy Lucerny prochází krásnou krajinou u Horšovského Týna.

V té době se pod okny Jiráskova bytu právě začal stavět most, který spoji Nové Město se Smíchovem a který dnes nese název Jiráskův. Zdaleka to není jediné místo, které slavného spisovatele připomíná – navštívit můžete například Jiráskovu turistickou chatu s rozhlednou na Dobrošově, po hlavním hřebenu Orlických hor vede Jiráskova stezka a v Hronově se každý rok koná divadelní festival Jiráskův Hronov.