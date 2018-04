Známí rockeři zahrají pod loketským hradem

Ukázky z první ligy českých rockových kapel nabídne v pátek a sobotu Rock festival Loket 2002 v areálu přírodního divadla pod loketským hradem. "První festivalový den je určen především pro mladší, kterým tu zahrají skupiny Walk Chock Ice, Pestalozzi a Mňága a Žďorp. Poprvé po půl roce spolu opět vystoupí špička české rockové muziky skupina Chinaski. Ta připravuje na podzim novou desku, kterou tu může představit," uvedl organizátor akce Vladimír Suchan. "V sobotu si přijdou na své příznivci rocku střední generace. Budou si moci poslechnout muzikál Vlasy a revivalové bandy J. Joplin, Rolling Stones, J. Hendrix, Beatles," dodává Suchan. Festival ukončí koncert skupiny Katapult, která v poslední době zažívá nový obrovský boom."Poznal jsem Katapult jako profesionály. Olda Říha si narozdíl od hráčů z kapel známých rok sám tahá bedny. Co je ale nejdůležitější, Katapulti vždy hrají tak, jako by měli nechat na pódiu duši," těší se na koncert Suchan. Ten doplnil, že po loňském ročníku by mělo být zajištěno kvalitnější zázemí, od kratších front u občerstvení po větší světelný park na pódiu. Po koncertech budou návštěvníky odvážet autobusy. Jeden na Sokolov, Chodov, Novou Roli a Nejdek, druhý na Karlovy Vary, Ostrov a Toužim.21.30-23.30 Mňága a Žďorp.21.30-23.30 Katapult.