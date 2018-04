Znamená all inclusive opravdu mít vždy všechno a všude?

All inclusive může pak být nějaký ten nealkoholický či alkoholický nápoj, k tomu sendvič a možná hraní ping-pongu zdarma. Ale může to také být neomezené požívání všemožných nápojů a velký výběr jídel, a navíc využívání mnoha sportovních aktivit v areálu střediska.Jak se však pozná tento rozdíl?Pokud je cena zájezdu nižší, nečekejte ani od all inclusive žádné zázraky - ty se bez peněz ani v masové turistice nedějí. I v tomto případě vězte, že cena odpovídá úrovni poskytovaných služeb. Proto si nemyslete, že all inclusive automaticky znamená, že všude dostanete whiskey Black Label či nejlepší koňak a k tomu pečené krevety.Navíc existují rozdíly podle jednotlivých zemí. Tento způsob dovolené je jiný například v Chorvatsku, Turecku či Španělsku, v porovnání s tím, co můžete dostat na Bahamách, Jamajce nebo v Dominikánské republice. A právě v Karibiku se zdá systém all inclusive nejpropracovanější.V každém případě, ať už jste kdekoli, máte k dispozici především domácí produkty. Velký rozdíl bývá i v zajištění služeb pro sportovní vyžití. Někde prakticky neexistují, jinde máte v této ceně i windsurfing či základní školu potápění.Faktem je, že all inclusive je ideální spíše pro lidi, kteří vlastně ani nechtějí opouštět střediska, kde bydlí, protože tam se jim dostane všeho, co chtějí. Pokud se chcete jenom slunit, popíjet, jíst, lenošit, koupat se a při tom mírně sportovat, můžete si zaplatit all inclusive a pak už žádné peníze nebudete vlastně potřebovat. To je dobré mít na paměti, protože zvláště při levnějších zájezdech se nutně vyskytují další výdaje, které při konečném účtování dávají úplně jinou výslednou cenu cesty, než jste se původně domnívali.Samozřejmě i all inclusive se dá zneužít - mnozí jej využívají jenom k bohapustému opíjení se. I to je možné. Každý si za své peníze může dělat, co chce. Má však pak vůbec cenu jezdit na dovolenou?Tento způsob cestování je tedy často finančně poměrně náročný, ale současně ideální pro lidi, kteří se už o nic nechtějí na dovolené starat. Ovšem pozor, vždy se předem podrobně informujte, co vlastně vaše all inclusive v jednotlivých střediscích a hotelích konkrétně představuje. Jak už bylo řečeno, rozdíly bývají velmi velké.