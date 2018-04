Znalost práv zvýší šanci na klidnou dovolenou

25 otázek, na něž by měli odpovědět v cestovní kanceláři Začíná období nákupů lyžařských zájezdů. Pracovníci kvalitní cestovní kanceláře nebo agentury by měli být schopni zodpovědět svým klientům všechny následující otázky (některé pochopitelně platí obecně i pro letní sezonu): O dopravě 1. Jezdí do rekreačního zařízení přímá linka, nebo autobus cestovní kanceláře rozváží klienty po více střediscích? 2. Jaká je hodina a místo odjezdu a příjezdu, jakou trasou se pojede? 3. Platí se za zavazadla či lyže navíc? O ubytování

4. Jaká je kategorie a skutečná kvalita ubytování? 5. Kdy byl hotel (ubytovna, penzion) vystavěn či renovován? Kolik má hotel pokojů? (Umožní vám to udělat si představu o počtu osob, s nimiž budete sdílet bazén či sportovní zařízení v hlavní sezoně.) 7. Jak je pokoj či apartmán vybaven (typ lůžka, sprcha/vana, klimatizace, topení, rádio, televize se satelitním příjmem, terasa/ balkon, výhled na...)? 8. Je v ubytovacím zařízení k dispozici úschovna lyží? 9. Jsou s ubytováním nějaké potíže (například pokoj v blízkosti diskotéky či parkoviště)? 10. Jak daleko od sjezdovek je bydlení? 11. Jaká je vzdálenost k nejbližšímu městu a turistickému centru? O stravování 12. O jaký typ stravování jde (snídaně/ polopenze/plná penze)? 13. Jsou nápoje v ceně, je stravování formou bufetu, a la carte, či výběrem z několika druhů jídel? O lyžování 14. Jaká je provozní doba lyžařského střediska, vleků? 15. Jak jsou sjezdovky náročné, kolik jich je a jak jsou dlouhé? 16. Pro kterou oblast platí skipas, je možné ho rozšířit, je v jeho ceně zahrnut například bazén či bruslení, musím mít s sebou fotografii? 17. Smím jezdit mimo vyznačené sjezdovky? 18. Je ve středisku areál pro snowboard (U-rampa a podobně)? 19. Můžu dát děti do lyžařské školy, jaká je její cena? 20. Můžu si půjčit lyžařské vybavení a za kolik? 21. Funguje ve středisku noční lyžování? 22. Mám skibus zdarma a jak daleko je zastávka od ubytování? O zábavě 23. Kde si můžu večer po lyžování zasportovat (bazén, posilovna...) a kolik to přibližně stojí? 24. Jsou na místě nějaké aktivity a zábava pro děti? 25. Kolik stojí jídlo a pití v restauracích?