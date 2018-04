Znalci vybrali nejlepší víno

"Za vítězství pěstitelé dostali Slovácký koštýř," řekl organizátor akce David Mišťůrik. "Košt byl velice zajímavý, protože rok 2000 byl pro vinaře velmi úspěšný a nabídl kvalitní vína," uvedl.Mezi nejoblíbenější červená vína podle něho letos patří Frankovka, Svatovavřinecké a Cabernet Sauvignon. Z bílých je to Chardenau, Sauvignon a Ryzlink rýnský. "Víno se opět dostává do popředí a prodeje rostou. Do módy se dostává víno Neuburské," doplnil.Košt vína byl součástí druhého ročníku Slováckého vinobraní, na nějž pořadatelé připravili také vinné trhy a jarmark s nabídkou tradičních řemeslných výrobků. "Trhy mají obnovit tradici, jež vUherském Hradišti bývala. Občané si mohou koupit víno ze zdejšího regionu asi od patnácti vinařů," uzavřel Mišťůrik.