Značka UNESCO sama turisty nezajistí

Zatímco do Českého Krumlova přijede každý rok půldruhého milionu turistů, Litomyšl jich navštíví jen necelých padesát tisíc. Přitom podle turistických prospektů vypadají obě města pro návštěvníky téměř stejně.

V obou městech žije od deseti do patnácti tisíc obyvatel, mají starobylá centra s desítkami cenných domů i malebný zámek. A stejně mohou lákat turisty i na mezinárodně uznávanou pečeť jedinečnosti a kvality: obě města jsou zaspána na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

"V létě je v Českém Krumlově při současném náporu turistů bydlení spíše za trest. Zařazení na seznam UNESCO pro nás znamená obrovskou propagaci. Do roku 1992, kdy jsme ještě na seznamu nebyli, k nám ročně jezdilo přibližně dvě stě tisíc turistů. Nyní se už řadu let po sobě pohybuje počet návštěvníků okolo hranice půldruhého milionu," říká mluvčí krumlovské radnice Vladimír Zunt.

Na stejném seznamu je i Litomyšl, ale té zatím prestižní členství příliš výhod nepřineslo. Turistů jezdí do města stále necelých padesát tisíc. "Připouštím, že nárůst návštěvnosti je pomalý a nevýrazný. Podle ministerstva kultury se po zapsání zámku na seznam UNESCO měla návštěvnost této památky až ztrojnásobit," uvedl ředitel Státního památkového ústavu v Pardubicích Jiří Švec.

Se stejnými problémy se potýká i komplex památek v Kutné Hoře. Bez ohledu na zápis v seznamu zde turisté dokonce ubývají.

Na seznamu světového dědictví UNESCO je zapsáno 740 kulturních a přírodních památek. ČR má na seznamu 11 památek a patří tak mezi kulturní velmoci. Například Rakousko má na seznamu 7 památek, Polsko 9, Slovensko 4 a Maďarsko 6.

Návštěvníkům nestačí jen památky. Chtějí více

"Seznam UNESCO je sice možné považovat za pečeť kvality, ale pouze pro danou památku nebo městské centrum. Už to nic neříká o tom, jaké všechny další služby tam jsou pro turisty k dispozici," upozorňuje ředitel České centrály cestovního ruchu David Gladiš.

Zkušenosti z měst, která mají své památky na seznamu UNESCO, to potvrzují.

"Turisté si k nám chodí stěžovat, že pokladna na zámku bývá zavřená, často musí i hodinu čekat, a to je samozřejmě odrazuje. Intervaly prohlídek jsou dlouhé, studenti, kteří na zámku provázejí, k nám někdy chodí trávit dlouhou chvíli," říká vedoucí informačního centra v Litomyšli Blanka Brýdlová.

Na neochotu personálu zámku si lidé v Litomyšli stěžují už řadu let, ale vedení Státního památkového ústavu v Pardubicích, pod který zámek patří, se za své lidi vždy postavilo.

Do ještě horší situace se nyní dostala Kutná Hora, které dokonce návštěvníci ubývají. Reagují tak na to, že město jim nedokáže nabídnout servis, na jaký jsou z jiných míst zvyklí. "Museli jsme investovat do bytů, nemocnice a hřišť, a na cestovní ruch už peníze nestačily," uvedl místostarosta Kutné Hory Ivo Šalátek.

Ročně stát utratí na propagaci českých památek v zahraničí 160 milionů korun. Ředitel České centrály cestovního ruchu David Gladiš ale upozorňuje, že dosud se propagovalo hodně míst, ale žádné důkladně. To se má nyní změnit, slibuje Gladiš.

"Především Američané nebo Japonci vyžadují k turistice i zábavu, dostatek obchodů s knížkami, pohlednicemi a suvenýry a stejně tak i restaurace a další zázemí. Kvůli jedné památce, byť je na seznamu UNESCO, na výlet nepojedou," upozorňuje Gladiš.

Český Krumlov je mezi českými městy ze seznamu UNESCO úspěšný právě proto, že všechny tyto služby turistům nabízí. "Ve městě žije patnáct tisíc lidí, ale pro turisty tu máme na dva tisíce lůžek v hotelích a penzionech a v restauracích na ně čeká přes čtyři tisíce židlí. To jsou na daný počet obyvatel opravdu vysoká čísla," vysvětluje příčiny turistické prosperity mluvčí radnice Vladimír Zunt.

Za základ úspěšného rozvoje turistiky považuje Zunt dvě věci: "Na začátku devadesátých let jsme se dostali na seznam UNESCO, což nám zajistilo popularitu. A také jsme za nízké ceny prodali místním lidem obecní domy v historické části města pod podmínkou, že je do tří let opraví. Byla to zajímavá nabídka, jak přijít k atraktivním nemovitostem, a lidé už se sami postarali o to, aby si sehnali peníze na rekonstrukce. Díky tomu teď máme dostatek pěkných soukromých hotelů i restaurací," míní Zunt.

Lákání turistů pomáhají podle Zunta i miliony korun, které město každý rok do rozvoje turistiky investuje. "Jen kulturní odbor má rozpočet přes deset milionů korun. Ono totiž platí, že kde je kultura, tam jezdí i turisté."