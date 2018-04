Značená cyklostezka vede do nikam

Rozčarování čeká třeba na ty, kteří se s představou pěkné odpolední projížďky vydají na kole přes Újezd k Černilovu.

Před obcí uhnou vlevo na asfaltovou silničku, která podle navigační tabulky vede k potoku Číbr. Po mírném stoupání se otevírá široký rozhled do okolní krajiny. Následuje sjezd k lesu až k rozcestí se směrovkami cyklostezek. Cesta rovně vede na druhý konec Černilova, šipka vlevo navádí cyklisty do dva kilometry vzdáleného Smržova.

Kdo zabočí vlevo, zjistí, že po několika metrech asfaltový povrch náhle mizí. Chce-li pokračovat dál, musí se protáhnout s kolem vysokou trávou. Značení cyklostezky číslo 4266 na okraji lesa ho ujišťuje, že tlačí kolo správným směrem.

Sotva z bicyklu vyplete trávu, čeká ho další překvapení - vyjeté koleje plné bahna, kterými se brodí s nadějí, že konečně bude následovat zpevněná cesta. Místo ní se ocitne na poli!

Vyčerpaný kolař pokračuje do kopce. O bicykl s nabalenou trávou a bahnem se už pouze opírá. Po únavném stoupání se přede ním na konci pole objevuje další rozcestník, který ukazuje vpravo ke Smržovu, kam už vede polní cesta. Ve Smržově zatáčí vlevo na asfaltovou silnici a vrací se zpět. Přibližně deset kilometrů dlouhou trasu cyklisté ujedou a ujdou za více než hodinu!

Obce mikroregionu Černilovsko začaly budovat cyklostezky před dvěma lety. Jejich vyznačení zadaly Klubu českých turistů Ústí nad Orlicí. Vloni se značení a rozcestníky pro cyklisty rozšířily i na území nově přidružených obcí Skalice a Smržov.

"V loňském roce chtěl Obecní úřad v Černilově část cyklotrasy upravit tak, že by se zbavil nějaké sutě, ale smržovská radnice to nepovolila. Že je stezka úplně neprůjezdná, jsem nevěděl. Musím to prověřit," uvedl smržovský starosta Josef Kupka.