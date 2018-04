Čechy čekají v Chorvatsku vyšší ceny, dražší mýto a přísnější policie

Změnily se tak sazby na většině úseků dálnic A1, A3, A4, A5, A6 a A10. Například z celkem 3 065 ceníkových položek dálniční společnosti HAC se mýtné zvýšilo u 846 a snížilo u 1482 položek. Ceny dálničních poplatků na Istrii stouply již v lednu o tři procenta. Zdražení se nedotklo pouze tunelu Učka.

Tip na zájezd Nevíte kam na rodinnou dovolenou. Vyberte si z pestré nabídky zájezdů do Chorvatska na dovolena.iDNES.cz.

Na konci minulého roku se také otevřel nový úsek dálnice A1 Záhřeb - Split - Dubrovník až k hranicím Bosny a Hercegoviny, a celkově tak má autostráda délku 483 km. Projetí úseku ze Záhřebu do města Karamatič vyjde na zhruba 820 korun.

Podle mluvčího ÚAMK Petra Vomáčky se zpřísnilo počínání rakouských policistů, kteří již například netolerují mírně zvýšenou rychlost v obci, němečtí policisté se zase zaměřují na technický stav vozidel. V Chorvatsku může být řidič nově sankcionován za to, že jede znatelně unavený nebo nemá povinnou výbavu ve vozidle.

K té patří reflexní vesty pro celou posádku vozu. Pokuty za překročení povolené rychlosti se v Chorvatsku pohybují od 300 do 15 000 kun, tedy až 54 000 korun, v Rakousku od 20 (asi 560 Kč) do 2 180 eur a v Německu od 50 do 1 000 eur. Ve většině měst na pobřeží jsou zavedené parkovací zóny pro rezidenty nebo parkovací automaty.

Ceny potravin se proti loňské sezoně zvýšily v průměru o osm procent. Dražší jsou potraviny u moře než v konzumech po cestě. Chleba stojí na pobřeží čtyři chorvatské kuny (14,4 Kč), voda 1,5 litru šest kun (21,6 Kč) a pivo kolem 14 kun (50 Kč).

Do Chorvatska letos podle ÚAMK vyrazí zhruba 800 000 Čechů, z toho čtyři pětiny autem. ÚAMK pro motoristy spustil speciální web se všemi praktickými informacemi.