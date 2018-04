Do Chorvatska už můžete bez obav na občanku, říká český velvyslanec

Chorvatsko se začátkem prázdnin připojí k současné sedmadvacítce zemí v Evropské unii. Zruší se tím celní kontroly. Například alkohol si v množství "pro vlastní potřebu" můžete dovézt. "V Chorvatsku však není přípustné držení jakéhokoliv, byť sebemenšího, množství drog a omamných látek," upozornil v on-line rozhovoru se čtenáři velvyslanec Martin Košatka.

Martin Košatka

Hraniční kontroly si však země ponechá, budou dohlížet na dodržování zákonů. Na některých hraničních přechodech se Slovinskem a Maďarskem (Bregana, Macelj, a Rupa) lze ovšem očekávat společné hraniční kontroly.

Chorvatsko se sice připojilo k Evropské unii, ale do schengenského prostoru zatím nepatří. "Nesplňuje potřebné podmínky, ještě to bude pár let trvat," uvedl Košatka. Stejně tak je to s měnou. Zůstává kuna, a i když o vstup do eurozóny Chorvatsko stojí, musí si ještě několik let počkat.

Ceny se mírně zvýší, ale ne kvůli vstupu do EU

Novinkou je možnost cestovat do Chorvatska na občanský průkaz. "Chorvaté i v minulých letech akceptovali naše občanské průkazy. Ale z hlediska českého právního řádu to bylo nelegální, jelikož občanský průkaz se mohl používat jen na cestování do zemí EU. Takže nebylo možné z českého letiště na občanský průkaz odletět do Chorvatska. Díky novelizaci příslušného zákona je možné od 21. 6. 2013 cestovat na občanský průkaz do Chorvatska i všech zemí bývalé Jugoslávie a do Albánie," informoval Košatka.

Nezapomeňte však, že děti musí mít nově své vlastní cestovní doklady (podrobnosti naleznete zde).

Čtenáři se ptali také na otevření nového tunelu, který má zkrátit cestu na Makarskou a otevřít ho měli už v červnu (více o něm čtěte zde), podle Košatky ho však stavbaři nestihnou zprovoznit ani do začátku prázdnin.

Pokud jde o ceny, samotný vstup Chorvatska do EU jejich zvýšení neznamená, uvedl Košatka. "Ale i zde je inflace, takže ceny se zvedají bez ohledu na vstup země do Unie. Počítejte s tím, že za tu samou večeři zaplatíte letos zase o něco více než o rok dříve," dodal.

Chorvaté si schválili vstup do Evropské unie v referendu na konci ledna 2012. Po sečtení skoro všech hlasů ho podpořilo 66 procent voličů, třetina byla proti. Účast však byla slabá, hlasovat přišlo jen 44 procent voličů.

Podle mnohých by chorvatské členství v EU mělo zajistit větší stabilitu a prosperitu celého regionu, zlepšit vztahy se sousedními státy, které prozatím členy nejsou, a motivovat je k intenzivnějším reformám a změnám, aby se i ony jednoho dne členy staly.