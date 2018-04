Změny na železnici

JIŽNÍ MORAVA

Na trati Hodonín - Zaječí (255) pokračuje do 13.9.2000 nepřetržitá výluka mezi stanicemi Hodonín - Mutěnice



Pokračující výstavba koridoru na trati Přerov - Břeclav (330) má dopad na pravidelnost jízdy vlaků mezi Přerovem a Břeclaví. České dráhy se omlouvají za vzniklé zpoždění a komplikace při cestování.

SEVERNÍ MORAVA

Pokračující výstavba koridoru na trati Přerov - Bohumín (270) omezí jízdu některých osobních vlaků mezi Přerovem a Hranicemi na Moravě. Podrobnosti v železničních stanicích.

Na trati Červenka - Senice na Hané (273) bude výluka mezi stanicemi Červenka - Litovel v úterý 7.15 - 21.00

Na trati Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou (276) bude výluka mezi stanicemi Odry - Heřmánky v pondělí a úterý, vždy 7.50 - 13.50

Heřmánky - Vítkov ve středu a čtvrtek, vždy 8.40 - 14.50

Na trati Olomouc - Šumperk (290) bude výluka mezi stanicemi Uničov - Újezd u Uničova ve středu 7.05 - 21.45 a ve čtvrtek 7.05 - 12.20

Na trati Olomouc - Nezamyslice (301) bude výluka mezi stanicemi

Nezamyslice - Pivín v pondělí a úterý, vždy 7.10 - 17.00

Pivín -Bedihošť ve středu a čtvrtek, vždy 7.15 - 17.00

Na trati Olomouc - Krnov (310) bude výluka mezi stanicemi Milotice nad Opavou - Brantice nepřetržitá od úterý 7.45 do čtvrtka 16.25

Hrubá Voda - Hlubočky v pátek 7.35 - 12.30

VÝCHODNÍ ČECHY

Pokračující výstavba koridoru mezi stanicemi Přelouč - Ústí nad Orlicí na trati Praha - Česká Třebová (010) má dopad na pravidelnost jízdy vlaků mezi Prahou a Českou Třebovou, neboť na některých úsecích tratě je zaveden jednokolejný provoz a jízda sníženou rychlostí.

Některé přípoje nemusí být dodrženy. České dráhy se omlouvají za vzniklé zpoždění a komplikace při cestování.

Na trati Praha - Česká Třebová (010) bude výluka mezi stanicemi Kolín - Pardubice v sobotu a nedělí, vždy 1.15- 3.45

Vlaky 420 a 421 jedou odklonem.

Na trati Letohrad - Ústí nad Orlicí (023) bude výluka v pondělí a úterý, vždy 7.52 - 14.05

Na trati Jaroměř - Liberec (030) bude nepřetržitá výluka mezi stanicemi Dvůr Králové nad Labem - Bílá Třemešná od úterý 6.50 do středy 15.00

STŘEDNÍ ČECHY

Pokračující výstavba koridoru mezi stanicemi Dolní Beřkovice - Ústí nad Labem na trati Praha - Děčín (090) má dopad na pravidelnost jízdy vlaků neboť na některých úsecích tratě je zaveden jednokolejný provoz a jízda sníženou rychlostí. České dráhy se omlouvají za vzniklé zpoždění a komplikace při cestování.

Na trati Mladá Boleslav - Stará Paka (064) bude výluka mezi stanicemi Mladá Boleslav hlavní nádraží - Mladá Boleslav město v pondělí 7.30 - 13.10

Na trati Mladá Boleslav - Mělník (076) bude výluka mezi stanicemi Mladá Boleslav - Katusice v pondělí 6.10 - 12.45

Na trati Praha - Chomutov (120) bude výluka mezi stanicemi Nové Strašecí - Řevničov od úterý do čtvrtka, vždy 8.00 - 13.40

Na trati Praha - Dobříš (210) bude výluka mezi stanicemi Čisovice - Měchenice od pondělí do čtvrtka, vždy 8.40 - 17.00



PRAHA

Na trati Praha - Chomutov (120) bude výluka mezi stanicemi Praha Veleslavín - Praha Ruzyně v úterý 7.40 - 13.05

Na trati Praha - Hostivice (122) bude výluka mezi stanicemi Praha Smíchov společné nádraží - Praha Zličín v pondělí 8.00 - 14.30



SEVERNÍ ČECHY

Pokračující výstavba koridoru mezi stanicemi Dolní Beřkovice - Ústí nad Labem na trati Praha - Děčín (090) má dopad na pravidelnost jízdy vlaků neboť na některých úsecích tratě je zaveden jednokolejný provoz a jízda sníženou rychlostí. České dráhy se omlouvají za vzniklé zpoždění a komplikace při cestování.

Na trati Smržovka - Josefův Důl (034) bude výluka v pondělí a úterý, vždy 8.00 - 14.10



Na trati Liberec - Tanvald (036) bude výluka mezi stanicemi Vesec u Liberce - Jablonec nad Nisou dolní nádraží ve středu a čtvrtek, vždy 7.40 - 13.40

Na trati Praha - Děčín (090) bude výluka mezi stanicemi Prackovice - Ústí nad Labem

od pondělí do středy 11.25 - 12.50 vlaky 2306 a 2309 nahrazeny autobusem v úseku Lovosice - Ústí nad Labem

v noci ze soboty na neděli 23.15 - 4.30 vlak 1778 v úseku Lovosice - Ústí nad Labem nahrazen autobusem v neděli 11.25 - 12.50 vlaky 2306 a 2309 nahrazeny autobusem v úseku Lovosice - Ústí nad Labem

Na trati Lovosice - Teplice v Čechách (097) bude výluka mezi stanicemi Chotiměř - Úpořiny od pondělí do pátku, vždy 6.30 -15.10

Na trati Kralupy nad Vltavou - Most (110) bude výluka mezi stanicemi Lenešice -Břvany nepřetržitá od úterý 7.40 do středy 17.30 a ve čtvrtek 7.40 - 16.15



Na trati Plzeň - Žatec (160) bude výluka mezi stanicemi Kaštice -Žabokliky od pondělí do středy, vždy 9.20 - 16.00, Žabokliky - Žatec ve čtvrtek a pátek, vždy 9.00 - 16.00



ZÁPADNÍ ČECHY

Na trati Plzeň - Cheb (170) bude výluka mezi stanicemi Stříbro - Svojšín od pondělí do pátku, vždy 8.30 - 11.35



Na trati Plzeň - Česká Kubice (180) bude výluka mezi stanicemi Domažlice - Česká Kubice od pondělí do čtvrtka, vždy 10.50 - 16.10



Na trati Plzeň - České Budějovice (190) bude výluka mezi stanicemi Ždírec u Plzně - Nepomuk ve středu a čtvrtek, vždy 7.50 - 14.20

Na trati Cheb - Schirnding DB bude výluka od pondělí do pátku vždy 5.10 - 11.05

JIŽNÍ ČECHY



Na trati České Budějovice - Volary (194) bude výluka mezi stanicemi České Budějovice - Boršov nad Vltavou :

v sobotu 9.10 - 18.20

v neděli 9.10 - 17.50

Na trati České Budějovice ­ Horní Dvořiště (196) bude výluka mezi stanicemi :

Rybník - Horní Dvořiště v pondělí 6.50 - 14.50, vlaky 1272 a 1277 projedou

Včelná - Holkov v úterý a středu, vždy 7.20 - 14.20, vlaky 1272 a 1277 nahrazeny autobusem v úseku Veselí nad Lužnicí - Holkov

Rybník - Horní Dvořiště ve čtvrtek 6.50 - 14.50 vlaky 1272 a 1277 projedou

Holkov - Horní Dvořiště v pátek 8.05 - 14.30

Rybník - Horní Dvořiště nepřetržitá od pátku 20.00 do neděle 18.50

České Budějovice - Kamenný Újezd u Českých Budějovic nepřetržitá od soboty 7.00 do neděle 17.50

Holkov - Kaplice nepřetržitá od soboty 7.00 do neděle 18.00



Na trati České Budějovice - Praha (220) bude výluka mezi stanicemi České Budějovice - Chotýčany od pondělí do středy vždy 8.55 - 13.55

V úterý a středu náhradní autobusová doprava u vlaků 1272 a 1277 v úseku Veselí nad Lužnicí - Holkov.