Změní se Jizerské hory na Hory přehrad?

"Je to nesmysl. Rozhodně s přehradami nesouhlasíme. Jednoznačně jsou v rozporu s ochranou přírody a jejich výstavba je velmi obtížně odůvodnitelná," komentoval plány ministerstva šéf Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory Jiří Hušek.

Podle směrného vodohospodářského plánu z roku 1988, který prosazuje ministerstvo zemědělství, mají v Jizerských horách vzniknout nádrže v okolí Hejnic. Nejmenší přehrada se jmenuje Peklo a leží u Raspenavy. Několikanásobně větší Lužec má být mezi Hejnicemi a Raspenavou.

V horách má vyrůst několik přehrad

Nádrže mají vzniknout v okolí Hejnic, další může stát postavit na hranicích Česka a Polska. "Pak jsou ještě v plánech tři soustavy dvou přehrad, kdy jedna nádrž je přečerpávací a leží na vrcholu kopce podobně jako Dlouhé Stráně v Jeseníkách," popsala vedoucí odboru územního plánování libereckého krajského úřadu Kateřina Lauermannová.

"První dvojice se jmenuje Raspenava. Další nádrž má název Bílý Potok s přečerpávací přehradou Smrk. Třetí je Šindelův důl s přečerpávací nádrží Smědavský vrch," vyjmenovala. Dvojice nádrží by přitom sloužily jako vodní elektrárny. Vedoucí ještě připomněla, že na hranicích Česka a Polska může stát postavit na Jizeře za Jizerskou loukou další rozsáhlou vodní plochu Karlov. "Ten by ze dvou třetin ležel v Polsku."

Přehrady mají chránit před velkou vodou

A důvody k výstavbě? Podle Huška si vodohospodáři vytipovali vhodná místa a hledají důvody, proč hráze stavět. "Když jsou povodně, mají lidi chránit před velkou vodou a v období sucha zase mají být zdrojem pitné vody," komentoval Hušek nejednotná stanoviska ministerstva.

Starý dokument zatím platí a na některých přehradách ministerstvo trvá. Přitom podklady ke tvorbě návrhů podle Lauermannové pocházejí z padesátých a šedesátých let.

A do jaké míry hrozí, že nádrže v Jizerských horách skutečně vzniknou? "Nejreálnější je pravděpodobně Lužec," informovala pracovnice krajského úřadu. Voda by zatopila rekreační oblast mezi Hejnicemi a Raspenavou. Stojí tu řada rekreačních chalup. "Vodě by musel ustoupit kus Ferdinandova, což je část Hejnic," zmínila.

"Neviděl jsem plány nádrže, vím jen, že v šedesátých letech se o přehradě Lužec hovořilo. Pokud je to stále aktuální, tak nechápu, proč na tom místě povolili rybník za dva miliony a před čtyřmi lety novou chatu," komentoval situaci starosta Hejnic Stanislav Smutný.

Navrhované přehrady leží v chráněných oblastech. "Nepřijatelná je ta na Smrku či Poledníku nebo Vlčí louce, kde je rašeliniště. Ani ostatní nepřipadají v úvahu," vysvětlil Hušek. "Plánovaná polsko-česká přehrada Karlov by dokonce zatopila unikátní jizerskohorské rašeliniště, které patří díky svému rozsahu mezi nejvzácnější rašeliniště ve střední Evropě," upozornil ochranář.

Ani nádrž Lužec, která u Hejnic zatopí potok Štolpich, není pro správu CHKO přijatelná. "Kolem jsou podhorské louky, které tvoří zajímavý krajinný ráz. Vybudovat tu přehradu by byl brutální zásah do krajiny," poznamenal Hušek. Hned dvě dvojice přehrad - Raspenava a Šindelův důl by zatopily vzácné Jizerskohorské bučiny. Hned dvě dvojice vodních elektráren zasáhnou obec Bílý Potok. Se starostou Liborem Hanzlem ale o nich nikdo nejednal.

"Návrhy přežívají z padesátých let, ale nyní je situace jiná. Nádrže nemohou projít, vždyť žijeme v jiné době," řekl Hanzl. Upozornil přitom, že obec návrhy rozhodně nepodpoří. "Kdyby se něco stalo s hrází, voda prolétne Bílým Potokem a obec smete."

Starosta: Chybí nám informace

Raspenavský starosta Pavel Lžičař je o nádržích ochotný s ministerstvem jednat. "Chybí nám ale potřebné podrobné informace. Nevíme, jak by ovlivnily život v obci, zda budou mít elektrárny smysl, co bude s vyrobenou energií. Připadá mi to jen jako plácnutí do vody bez koncepce," poznamenal Lžičař s tím, že město nyní čeká, jak se kraj s ministerstvem dohodne při tvorbě územního plánu.

O tom, jestli se Jizerské hory změní na "hory přehrad", se rozhodne v nejbližších několika letech. Do roku 2009 má totiž vzniknout plán povodí. "Uvidíme, jak jednání dopadnou. Myslím, že v kraji nejvíce hrozí stavba Vilémova v Krkonoších mezi Rokytnicí nad Jizerou, Paseky a Harrachovem a pak zmiňovaný Lužec. O zbývající zřejmě ministerstvo tolik nestojí," řekla Lauermannová.

"Ústně už ostatně ministerstvo prohlásilo, že elektrárny v Jizerkách nechce. Ale nic není jisté. Naopak. Teď to vypadá, že je znovu prosazují, aby se dostaly do územního plánu Libereckého kraje," zmínil šéf CHKO.

Právě tady vzniká další problém. Ochranáři totiž přehrady povolit rozhodně nechtějí a bez jejich souhlasu nemůže územní plán kraje vzniknout. Takže plán, který kraj potřebuje k dalšímu rozvoji, mohou přehrady brzdit. "Právě kvůli přehradám a dálnici R35 Českým rájem kraj územní plán schválit zatím nemůže," dodal Hušek.

Ministerstvo zemědělství má vytipováno několik desítek míst, kde by v Česku v horizontu padesáti let mohly přehrady vzniknout. "Byly by potřeba například v tom případě, kdyby došlo ke změně klimatu a bylo málo vody pro zásobování obyvatel," řekl mluvčí ministerstva Tomáš Loskot.

Ministerstvo proto chce tyto návrhy prosadit do územního plánu Libereckého kraje. "Byl by tu tedy zákaz další výstavby, například továren nebo domů. Hrozilo by totiž znehodnocení půdy," dodal Loskot.