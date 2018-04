Změní miliarda z Holandska poklidnou Pec pod Sněžkou v supermoderní město?

?

Jak změní miliarda korun Pec pod Sněžkou

Nizozemská společnost Middle Europe Investments chce ve známém lyžařském středisku investovat zhruba miliardu korun.

Na místě dnešního autobusového nádraží by mělo vzniknout nové Radniční náměstí s dominantní novostavbou městského úřadu s poštou, s velkým obchodem se smíšeným zbožím, se zastávkami autobusů a s dvoupatrovým podzemním parkovištěm pro 300 aut.

V těsném sousedství náměstí by vyrostl pětihvězdičkový hotel a na okolních stráních dalších třináct budov s rekreačními lůžky. Součástí nabídky investora je i horská tramvaj do lyžařského areálu nebo nová zubačková lanovka na místě současného přibližovacího vleku.

Vizualizace nové výstavby v Peci pod Sněžkou

"Máme jedinečnou šanci ve spolupráci se silným investorem prakticky na zelené louce postavit nové město. Neměli bychom ji promarnit," říká starosta Pece Alan Tomášek (SNK Sněžka).

Jedním dechem však přiznává, že rozhodování, zda na nabídku kývnout, nebude vůbec jednoduché: "Závažnost našeho rozhodnutí pro budoucnost Pece si plně uvědomuji. Proto se budu snažit, aby diskuse o tomto záměru neproběhla pouze v rámci zastupitelstva, ale i mezi místními obyvateli a mezi renomovanými urbanisty."

"Pokud se dohodneme, tak my investorovi poskytneme část městských pozemků a on nám za to dá nové prostory v hodnotě zhruba 110 milionů korun - novou radnici, nové náměstí, část podzemních i venkovních parkovacích míst a plochu velkého obchodu, kterou pronajmeme podle vlastního uvážení. Firmě zůstane hotel, veškeré ubytovací kapacity a plochy ke komerčnímu využití," vysvětluje starosta.

Pokud by se radnice s investorem dohodla, začalo by se v Peci pod Sněžkou stavět v roce 2010 nebo 2011.

Společnost Middle Europe Investments v současné době vlastní a spravuje asi čtyři desítky nemovitostí v atraktivních lokalitách České i Slovenské republiky, jejichž tržní hodnota se pohybuje kolem tří miliard korun.

Konec klidných Krkonoš?

Nová výstavba má ale i své odpůrce mezi některými zastupiteli i ochranáři. Ti poukazují na nepřijatelné zatěžování obce rekreačními bytovými domy, z nichž jí neplynou žádné poplatky. Zároveň varují, že komerční centrum s přilehlým sídlištěm naruší klasický vzhled krkonošské obce, za kterým turisté do Pece přijíždějí, aby si odpočinuli od městské zástavby.

