Zlomíte si na sjezdovce nohu? Zaplatíte 4 000 Kč

"Loni byla situace úplně jiná. Kvůli teplému počasí nejezdila většina vleků," řekl republikový náčelník Horské služby Jiří Brožek. "Na začátku ledna jsme evidovali jen několik desítek zraněných," dodal.

Kolik přesně Horskou službu letošní záchranářské akce stály, není jasné. Brožek to odhaduje na několik set tisíc korun. Většina nákladů jde na úkor státu, za pomoc od Horské služby totiž v Česku platí jen cizinci.

Zlomená noha za 4 000 Kč

V chystaném zákoně o Horské službě, který připravuje ministerstvo pro místní rozvoj, se nyní počítá s možností, že by za pomoc platili také Češi. Pro představu – náklady na ošetření lyžaře, který si například zlomí nohu a jehož musí záchranáři svézt ze sjezdovky, se pohybují kolem čtyř tisíc korun.

"Je to jen jeden z návrhů. Jiný naopak počítá s tím, že náklady na náš provoz by dál platil stát,“ zdůrazňuje Brožek, který na přípravách zákona s ministerstvem spolupracuje.

Pojištění provozovatelů lyžařských areálů

Ve hře je i možnost, že by se provozovatelé lyžařských areálů museli pro případ zranění svých návštěvníků pojistit. To by zřejmě vedlo ke zvýšení cen permanentek.

Nejpravděpodobnější variantou financování Horské služby je nicméně ta, která počítá s tím, že náklady na ošetření platí zraněný. Podobný princip totiž platí ve většině evropských zemí včetně Slovenska. "Na Západě je běžné, že se lidé pro případ zranění při lyžování pojišťují," uvedl šéf Horské služby v Krušných horách Rudolf Chlad.

K jaké variantě se přikloní nakonec ministerstvo, není jasné. Přípravu zákona totiž příliš nekomentuje. "Počítali jsme, že zákon připravíme do konce roku 2007. Ukázalo se ale, že v něm musíme analyzovat spoustu věcí," uvedla Jana Kozlíková z tiskového odboru ministerstva.

Zákon má kromě financování služby vyřešit i jiné věci. Dnes třeba záchranáři nemají povinnost ke zraněným vyjíždět. Zákon by jim to nařídil. Zároveň by určil, v jakých oblastech má služba působit.

Potíž je v tom, že nikdo netuší, kdy zákon bude. "Připravuje se už od devadesátých let. Před šesti roky byl už ve druhém čtení v parlamentu. Už tehdy se uvažovalo, že by si lidé pomoc hradili sami," dodal Chlad. "Přišly však volby a začínalo se znovu," dodal.