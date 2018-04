Zločinecké gangy se nebezpečně rozrůstají i v Kanadě

Torontský policejní šéf Julian Fantino je nejen mezinárodně uznávaným odborníkem, podle všech informací mužem ryzího charakteru, ale v boji se zločinem je i mužem činu. Několikrát neváhal sáhnout k velmi nepopulárním prostředkům, což mu pochopitelně vyneslo silné lání liberálních torontských médií, z nichž se naprostá většina (s veřejno-právní televizí CBC v čele) řadí k levici.

Situace došla tak daleko, že na internetových stránkách a v některých denících byla uvedena dokonce i adresa Fantinova bydliště s fotografií domu a popisem, jak lze jeho rezidenci najít. Vše bylo pochopitelně v mezích zákona, avšak se zjevnou zastrašovací taktikou. Šéf se ovšem nezalekl a prohlásil, že podobné podlé manýry nemohou v žádném případě zbrzdit jeho rázný postup v boji s kriminalitou.



Na nedávné setkání vedoucích kádrů bezpečnostních sborů byl šéfem Fantinem pozván americký expert, jeden z nejzkušenějších odborníků na zločinecké gangy. Ed Spina je bývalý georgianský policista, nyní přednášející techniku boje proti gangům na policejních akademiích v USA a v dalších zemích - nejvíce v Brazílii. Spina odhalil velmi nepříjemné a varující skutečnosti. Prohlásil, že podle nápisů na zdech (graffity) velmi snadno rozpoznal kódy, které používají gangy při svých nezákonných aktivitách.



Podle Spiny je sedmdesát procent narkotik ve velkých amerických městech poskytováno gangy. A jak sám znalec usoudil, situace tam se velmi podobá stavu největších kanadských měst Toronta a Montrealu. Na otázku, zda existuje propojení mezi kalifornskými a ontárijskými gangy, odpověděl kladně. Dodal, že zatímco v mnohých amerických státech jsou zavedena legislativní pravidla umožňující například přístup k bankovním kontům členů gangu, odposlechy telefonních hovorů apod., v Kanadě nic podobného neexistuje.

Některým státům Unie se podařilo pronásledovat gangy z místa na místo tak dlouho, až neměly jinou možnost, než utéci do sousední Kanady, která je pro mladé gangstery v porovnání s USA pohádkovou oázou. Celou věc přirovnal k rakovině: "Gangs are like a cancer. If you don't deal with it, it grows." (Gangy jsou jako rakovina, když se jí nezabýváte, tak se rozrůstá.) Závěrem uvedl, že podle materiálů, které zde získal, se dá přepokládat, že pokud se neučiní radikální kroky, počet členů gangů se do jednoho roku ztrojnásobí.



Torontský policejní šéf Fantino upozornil, že sice disponuje velmi akceschopným policejním sborem, ale na efektivní boj nemá policie finanční prostředky. Podotkl, že ani sebelepší policejní jednotky v tomto směru nic nezmohou, pokud se jim nedostane patřičné legislativní podpory. Upozornil také, že prvořadou nutností je po vzoru většiny amerických měst vytvořit speciální akceschopné antigangové jednotky dříve, než se situace vymkne z rukou.



