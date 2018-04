Zlínští turisté mají zájem o Baťovu trať

14:28 , aktualizováno 14:28

Jednou z oblíbených tras zlínských turistů je vycházka z Vizovic po nedostavěné železnici do Prlova. Zarůstající těleso nedokončené trati má před sebou možná ještě zajímavou budoucnost. Na třináctikilometrovou túru z Vizovic do Prlova se zlínští turisté letos vydají v sobotu 21. dubna. "Bude to už osmý ročník," upřesnil Stanislav Chadim z Klubu českých turistů. Součástí vycházky bývá zpravidla i odborný výklad o historii stavby Baťovy železnice. Starostové obcí podél nedokončené trati si už několik let pohrávají s myšlenkou, že nechají zarostlou trasu vyčistit a přetvořit na komfortní cyklostezku.