Zlatý důl je jako podzemní město

Do dolu New Britannia Mine se sjíždí výtahem. Abyste se dostali dolů, musíte projít mini-školením, během něhož vás instruktor upozorní na všechna možná nebezpečí a sdělí, co v případě nouze dělat. Součástí výbavy, s níž jdete do dolu, je i speciální ochranná maska, která vás ochrání v případě, že se v chodbách objeví jedovatý plyn.

Když sfáráte až dolů, dostanete se na podzemní silnici, po které se prohánějí obrovské důlní stroje a nákladní auta. Silnice má na výšku i na šířku možná deset metrů. Nemusíte se sice bát, že se praštíte do hlavy, větší nebezpečí hrozí od vozidel.

Je to jako v začarovaném světě. Nejprve - z velké dálky - je slyšet jakýsi zvuk. Pak se rachot čím dál více přibližuje, najednou se objeví kužel světla a pak se kolem prožene "strašidelný" stroj. Veze horninu, kterou kousek dál vyrubal jiný obrovitánský stroj. Nakutaný materiál odváží k dalšímu stroji, který horninu rozdrtí na menší kousky a dopravník ji vyveze na povrch.

Tady přichází další fáze získávání zlata. Jelikož v tuně horniny bývá jen několik gramů cenného kovu, musí se vytěžená hornina rozemlít na jemný prášek, z něhož se pak za pomocí kyanidu odděluje zlato, které se pak odlévá do cihel. Hornina, už bez zlata, se odváží na speciální skládku.

New Britannia Mine leží vlastně uprostřed městečka, ale místním obyvatelům příliš nevadí, že se jim dělníci za humny manipulují s prudce jedovatým kyanidem, který nedávno způsobil v Evropě ekologickou katastrofu. V únoru uniklo z rumunského zlatého dolu na sto tun kyanidu a otrávilo řeku Tisu.

"Důl nám dává práci. Kdyby tady nebyl, musel bych být na podpoře, jiná práce tu není," říká jeden z kanadských dělníků. Dodává, že těžební společnost dbá na všechny bezpečnostní zásoby a že se havárie nebojí. "Zlatý důl je životní perspektiva mě i mé rodiny," dodává.