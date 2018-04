Zlatou stopou Kateřiny k nejkrásnější hoře Šumavy

, aktualizováno

Šumava Šumavěnka - to je běžkařů ráj. Rozlehlé bílé pláně, nádherná příroda, malebné chaloupky, vytopené horské chaty a hospůdky. Výlet sem rozhodně stojí za to. Pokud se vydáte do oblasti Zadova a Kvildy, nezapomeňte si lopatu! Jo, a pokud za sebou uslyšíte STOPÁÁ, tak za vámi možná sviští naše šampionka Kateřina Neumanová.