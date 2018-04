Zlatokopové rýžují u jezera

Zlatohorská akce si za léta získala věhlas i v zahraničí. V roce 1995 se zde uskutečnilo mistrovství Evropy v rýžování. I když jde "jen" o mistrovství republiky, přijeli do Zlatých Hor také zlatokopové z Francie, Německa, Itálie, Rakouska, Slovenska a Polska.Mezi účastníky je i ředitel posledního fungujícího dolu na zlato ve střední Evropě Slovák Rudolf Kaňa, dvojnásobný držitel Zlaté pánve. "Mám to zlato zkrátka v krvi," usmívá se.V sobotu od devíti hodin se postavili závodníci se svými pánvemi u Zlatého jezera, aby prokázali dovednost a zkušenosti v základních kolech. Odpoledne se přesunuli do hornického skanzenu, kde byla v sedmnáct hodin slavnostně spuštěna kopie středověkého mlýnu na drcení zlatonosné rudy. Večer program pokračuje pravou country zábavou.Rovněž neděli zahájí účastníci soutěže v rýžování už v devět hodin. Tentokrát jsou na pořadu vyřazovací finálové boje, ze kterých vzejde vítěz Zlaté pánve. Soutěž končí v šestnáct hodin.