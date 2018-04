Zlatohorskou vrchovinou k nejstarší rozhledně Jeseníků

Může se hodit Jak se tam dostat

Vlakem nebo autobusem do Krnova, odtud lokálním spojem do Města Albrechtic, popř. dalších vesnic v okolí. Z opačné strany lze jako východisko použít Zlaté Hory, které jsou přístupné vlakovými nebo autobusovými spoji z Jeseníku. Itinerář popisované trasy

Město Albrechtice – Kraví hora, 10 km – Solná hora, 14,5 km – Petrovy boudy, 20 km – Biskupská kupa, 22 km – Zlaté Hory, 25 km. Mapy

1 : 50 000 SHOCart č. 59 – Bruntálsko, Krnovsko, Osoblažsko

1 : 50 000 KČT č. 58 – Krnovsko, Osoblažsko

Historie rozhledny na Biskupské kupě

První dřevěná rozhledna tvaru komolého jehlanu vyrostla na Biskupské kupě roku 1890, avšak nevydržela dlouho – o šest let později ji strhla vichřice. Roku 1898 vznikla na stejném místě kamenná, 18 m vysoká věž, kterou nechal postavit podobně jako tu první dřevěnou německý turistický spolek ze Zlatých Hor. Otevření bylo načasováno na 50. výročí panování rakouského císaře Františka Josefa I., po němž dostala i jméno Kaiser Franz Josef – Warte. Po roce 1945 byla věž pro turisty uzavřena a sloužila účelům televizního vysílání. Na sklonku socialistického režimu byla v dezolátním stavu, ale odvážlivci mohli po chatrných schodech vystoupat vzhůru. V roce 1998 prošla věž v souvislosti se svými 100. narozeninami rekonstrukcí.

www.rozhlednabiskupskakupa.cz