Hledání nejkrásnější pláže Chorvatska. Může to být Zlatni rat?

Může se hodit Pokud hledáte ještě jinou pláž než Zlatni rat, postavte se na jejím pohyblivém „rohu“ zády k moři a vydejte se doleva. Nejdříve minete pláž Paklina, pak Jelena a nakonec natrefíte na Miu. Nebo se vydejte na opačnou stranu ostrova do zálivu Lovrečina. Brač samozřejmě není jenom Zlatni rat. Za téměř povinný výlet se považuje cesta na Vidovu Goru (778 metrů), která je nejvyšší horou na ostrovech Jaderského moře a jedním z nejkrásnějších vyhlídkových míst na Jadranu. Přístupová cesta z asfaltu se dá využít jak při cestě autem, tak při jízdě na kole. Brač se dá skvěle objet na kole, na cyklisty tu čekají dobře značené turistické stezky, v každém větším městě si můžete pronajmout kola, elektrokola nebo čtyřkolky. Fanoušci lodí a přístavů by měli zamířit do městečka Milna v západní části ostrova, kde se nachází kotviště stovek jachet a plachetnic. Milně dominují reprezentativní dvoupatrové domy milnařských loďařů a kapitánů, kteří v minulosti cestovali po celém světě. Nabízí se zde i parádní výhled na hojně využívanou Splitskou úžinu (Splitska vrata) mezi Bračem a ostrovem Šolta. Pro milovníky místní gastronomie je připravena speciální gastrostezka Dolčevita. Při procházce dlouhé šest kilometrů na vás čeká osm různých zastavení v konobách, vinárně a dvou uměleckých galeriích, ve kterých ochutnáte místní speciality. Pokud máte rádi exkurze do dávných časů, navštivte místní Muzeum olivového oleje ve vesničce Škrip. V malém kamenném domku tu najdete 150 let starou lisovnu olivového oleje. Milovníci umění by neměli vynechat návštěvu slavné kamenické školy v městečku Pučišča. Škola je stále v provozu, její žáci se učí zpracovávat kámen s pomocí klasických postupů. Slavný mramor z místního lomu najdete na stavbách ve Splitu, ve Vídni, byl použit při stavbě parlamentu v Budapešti nebo Bílého domu ve Washingtonu. Dílny žáků jsou v létě otevřené veřejnosti.