Zlatá je ta nejlepší. Nejčastější omyl s tequilou v českých barech

S tequilou se pojí spousta mýtů. Že je to pití z kaktusu. Že ji vynalezli indiáni. A že nejlepší je ta zlatá, jak se traduje v mnoha barech v Česku. Všechno to jsou nesmysly. Za tajemstvím tequily se vydáme přímo do Tequily, zapadlého mexického městečka, kde se tento unikátní nápoj vyrábí.