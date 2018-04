Zlatá horečka současnosti na Aljašce: i dnes se kvůli zlatu zabíjí

Dlouhá bradka, hodně přes metrák, hlas jako ze čtvrté cenové. A přitom jestli si Američan Todd Hoffman na něčem opravdu zakládá, je to ta poslední věc, kterou byste do něj řekli. On ji během rozhovoru zopakuje snad desetkrát: „Jsem křesťan, Bůh je pro mě hodně důležitý.“

Před lety ho vyhodili z práce. Vzal pět kamarádů, které potkal stejný osud, a vydali se těžit zlato. Byl to sen, který se kdysi nevydařil jeho otci.

Jenže Todd tenhle sen povýšil ještě o kategorii výš. Přestože rád opakuje, jak není zrovna chytrý, nabídl se stanici Discovery Channel, aby o jeho pátrání po zlatu natočila dokument. Od začátku února se u nás začala vysílat už pátá řada a z Todda Hoffmana se mezitím stal milionář. I tak si ale každé ráno natáhne montérky a vyráží kopat.

Ve filmech vypadá rýžování zlata dobrodružně až romanticky. Jaké je dnes doopravdy?

Úplně jiné, plné obřích strojů. A velké stroje dost často znamenají velké problémy. Co děláme, vypadá následovně: nejprve odstraníme vrchní část země, kde žádné zlato není. Dostaneme se k místům, kde by být mohlo, odtud vykopeme kusy hlíny a hodíme je do speciálního přístroje. Ten vibruje, teče do něj voda a díky tomu se zlato oddělí. Dřív se kopalo lopatou, dnes bagrem.

To už moc romanticky nezní. Má pro vás zlato ještě nějaké kouzlo, nebo ho berete čistě jako živobytí?

Spousta lidí tady kope, protože jsou na zlatu závislí. Když ho vezmete do ruky, je to pocit jako žádný jiný. Mluvím o hrsti plné zlata, ne o malém kousíčku. Je tak těžké, třpytí se... Ale já osobně těžím proto, že vidím, jak USA hospodaří.

Jak to myslíte?

Nezodpovědně tisknou spousty peněz – a nejsou to jen Spojené státy. Děsí mě, co se děje ve světové ekonomice a jaké dělají centrální banky hlouposti. Věřím, že zlato bude jednou pro mou rodinu nejlepší ochranou proti obří inflaci. Bude to jediná věc, která bude mít cenu.

Tvrdá práce. Zlatokopové jsou drsní muži. Vytěženo. Drahocenné nálezy Todda Hoffmana z Aljašky.

Jak se rozhodujete, kde budete kopat? Máte na to nějaké výzkumy, nebo je to jen štěstí, náhoda, pokus a omyl?

Štěstí hraje velkou roli. Děláme pokusné vrty hluboké několik metrů. Jeden tady, druhý o kus vedle, třetí ještě dál. Z těch vrtů získáme vzorky, které si pečlivě prohlédneme. Hledáme, jestli v nich jsou nějaké stopy zlata. Pokud zjistíme, že ano, uděláme kolem toho úspěšného vrtu dalších několik děr, takovou mřížku.

Vlastnictví zlata Nejvíc mají USA - k 31. 12. 2014 celkem 261 498 926 trojských uncí (8 133,5 tuny) zlata. 99 procent zásob je ve zlatých cihlách, víc než polovina je uložena v kentuckém Fort Knoxu, zbytek leží ve West Pointu a Denveru.

A v čem je tedy to štěstí?

Může se stát, že všechno zlato, které na tom místě je, vytáhneme v onom vzorku. Kopeme dál a už tam nic není. Čímž ztratíme dost času. Ale obecně můžu říct, že tyhle pokusné vrty docela spolehlivě ukážou, kde zlato je a kde není. Zatím to zní hodně technicky. Že by to mohl dělat každý, kdo má bagr a další stroje. Zkuste si to. Spoustu lidí to stálo energii, peníze a neuspěli. Jak to? Sice platí, že nejdůležitější jsou výpočty, ale někdy se přece jen musíte spolehnout na instinkt. Musíte si říct: Tady to nepůjde, ztrácíme čas, zabalíme to a jdeme jinam. A v tom nejsem špatný.

Nikdy vás ty instinkty nezklamaly?

Před Aljaškou jsme kopali v Jižní Americe, v džungli. Tam spousta lidí kolem mě těžce onemocněla a zemřela.

Zlaté střípky Z 1cm³ lze vytepat plech o ploše 18 m². Zlato nerezaví, je odolné vůči chemikáliím, rozpustit ho dokáže jen lučavka královská (směs kyseliny chlorovodíkové + dusičné) a roztoky kyanidů. 1kg zlata představuje cihličku zhruba o velikosti iPhonu.

Až tak?

Byl to propadák, ztratil jsem tam hodně peněz i lidí. Instinkt mě totálně zklamal. Proč jsme tam neuspěli, mi došlo později. V tak těžkých podmínkách musíte lidi kolem sebe tlačit za hranu jejich možností. Musíte se spíš než na stroje spoléhat na ně a nutit je k práci, i když už nemůžou. Já jsem křesťan a tohle není můj styl.

Můj styl jsou velké stroje, se kterými se ale v džungli nikam nedostanete. Takže nás tam potkala spousta špatných věcí. Hadi, škorpioni, malárie, ale hlavně: zabili tam ženu mého průzkumníka, protože chtěli ukrást jeho zlato.

To byla nejtěžší chvíle, kterou jste při těžbě zlata zažil?

Byla to vlastně dvě nejtěžší rozhodnutí – jít do džungle a odejít z ní. Vzdát to a přiznat si, že jsem neuspěl. I mě tam dvakrát málem zabili. Ale když padnete na kolena, tak se z nich musíte zvednout, oprášit je a jít dál. Víte, já nejsem zrovna chytrý. Ale ve svém životě hodně spoléhám na Boha.

Teď jste tedy na Aljašce. Může se kdokoli sebrat, odjet tam a těžit zlato?Potřebujete k tomu spoustu povolení, což nikdo moc neví. V zásadě jsou dvě hlavní kategorie. Zaprvé těžební omezení – abychom třeba nenarušili kvalitu vody. A zadruhé je to samozřejmě bezpečnost. Je tu spousta inspektorů, kteří na ni dohlížejí. Já si třeba myslím, že je to přehnané. Všechna ta omezení nám ztěžují práci. Ale evidentně to celé funguje a přírodě se nic neděje.

Počkejte, neděje... Bagry, kusy odkopané země. Tím přece přírodu ničíte.

Zaprvé je povoleno kopat jen na velmi malém místě celé Aljašky. Zadruhé jsem ani při těch přísných omezeních nikdy nedostal žádnou pokutu a ani mě z ničeho neobvinili. Ochránci přírody teď asi nebudou souhlasit a srdce jim bude krvácet, ale přírodu neničíme. Což je pro mě jako pro křesťana důležité. Víra mi přikazuje, abych byl dobrým správcem toho, co Bůh stvořil.

Takže když místo těžby opustíte, bude jako dřív?

Časem. Když si vybereme kus země, chováme se k němu vlastně jako zemědělci. Po pár letech ani nepoznáte, že jsme tam byli.

Trojská unce Trojská unce, v níž se obvykle udává hmotnost při obchodech s drahými kovy včetně zlata, dostala název podle francouzského města Troyes, středověkého obchodního centra zhruba 150 kilometrů jihovýchodně od Paříže.

Co je na těžbě zlata nejtěžší?

Vy sami. Těžení zlata, to jste vlastně vy proti přírodě. Bojujete, abyste dostal malý kousek zlata ze země, která je zmrzlá, a vy se musíte dostat aspoň deset metrů pod povrch. Bojujete s vlastním zařízením, ale nejtěžší je to stejně nakonec s lidmi. Jste tam den po dni, mnoho hodin, daleko od civilizace. Dopadá to na rodinu, na vztahy s kamarády. Když je zima a nedaří se, je těžké, abyste se udržel a byl na lidi kolem sebe hodný. Mně ale zlato nestojí za to, abych si pokazil vztahy s těmi, které mám rád.

Chápu, jste křesťan.

Ano. Naše posádka kope proto, aby ukázala jednotu a víru. Jsme jedinou skupinou, která má na Aljašce manželky a děti. Jsou tu lidi, kterým jde jen o zlato. Nám ne.

Na Aljašce bývají kruté zimy. Kolik měsíců můžete těžit?

Čtyři až pět, víc to nejde. Když přijíždíme, je ještě velká zima, a když odjíždíme, už je zase velká zima. K tomu připočítám měsíc příprav, takže dohromady tady pracuju půl roku.

Zlato ve sportu Pouze na třech olympiádách byly zlaté medaile skutečně zlaté - naposledy ve Stockholmu v roce 1912. V těch současných je zlata okolo 6 gramů, zbytek do celkových 400 gramů hmotnosti tvoří stříbro a trocha mědi.

A zbylý půlrok?

Opravuju stroje, aby byly co nejlíp nachystány na další rok. Dělám besedy ve školách a taky pracuju pro církev. Ale hlavně jsem doma a vychovávám děti, na které jinak nemám čas. A neptejte se, co je těžší – jestli těžit zlato, nebo zvládnout tři děti.

Hodně lidí na zlatě zbohatlo během zlaté horečky v 19. století. Jak velký byznys je to dnes?

Teď má zlato cenu asi 1 250 dolarů za unci (lehce přes 40 dolarů za gram). Což je dost na to, abych z toho mohl žít, ale rozhodně ne tolik jako v minulosti. Trochu nám nahrává situace ve světě: klesají ceny ropy a ropa je něco, co nás při těžbě zlata stojí strašně moc peněz. Takže tam teď ušetříme. Navíc hodnota zlata je sice níž než dřív, ale jeho důležitost na celém světě poroste. Vidět je to už teď třeba ve Švýcarsku.

Tam vypsali o zlatu referendum.

Přesně tak, lidi hlasovali o tom, jestli švýcarské zlaté rezervy budou neprodejné a budou uloženy jen ve Švýcarsku. Spousta zemí teď skupuje tuny zlata a další, které ho mají uložené v cizině, se ho snaží dostat zpátky. Což, doufám, brzy požene cenu nahoru.

Syn s tátou. Todd Hoffman (vlevo) plní těžbou zlata sen svého otce. Těžká technika. To je hlavní současný způsob těžby zlata.

Ceny zlata se pořád mění. Když těžíte, máte předem stanovenou výkupní sazbu, nebo si zlato schováváte a čekáte, až bude výhodné ho prodat?Někteří zlatokopové mají cenu domluvenou předem. Jdou za kupcem a řeknou: „Prodám ti na konci roku třicet kilo zlata za tyhle peníze.“ Plácnou si, kupec vyplatí zálohu na práci a je jedno, jak se cena zlata během roku pohne. Já to tak nedělám. Zlato si nechávám, a když potřebuju peníze, prodávám ho za aktuální kurz.

Cena zlata Cena zlata (nyní asi 1 250 dolarů za trojskou unci) značně kolísá: poslední výrazný růst začal v roce 2005 – ze 400 dolarů za unci (31,1 gramu) na 1 000 dolarů za necelé 3 roky, následná krize cenu vyhnala až na 1 900 dolarů za unci v roce 2011.

Je jasné, že zlato má velkou hodnotu. Ale kolik stojí dostat ho ze země?

Budu počítat, že gram zlata dnes prodám za něco málo přes 40 dolarů. Dostat ho ze země stojí v průměru 25 dolarů. Takže čistý zisk je okolo čtyřiceti procent, někdy víc, někdy míň, podle toho, jak těžké jsou podmínky a kolik strojů musím použít. V tom, co nakonec prodávám, je zhruba 82 procent čirého zlata. Zbytek jsou různé kovy, které se v přírodě se zlatem tvoří. Stříbro nebo třeba platina.

Kolik musíte za sezonu vytěžit, abyste byl aspoň na nule?

Zase záleží na výdajích. Ale abych odpověděl, je to kolem dvaceti kilo. Možná pětadvacet.

A jaký byl váš nejlepší den?

Kilo a půl zlata, tedy skoro šedesát tisíc dolarů. To je pak dobrý pocit, když večer po práci sedíte a koukáte na takovou hromadu.

Co děláte s penězi, které vyděláte?

Třeba do rublu bych je teď nedal… Ale vážně: neinvestuju na burze a nedělám ani jiné podobné hlouposti. Když mám peníze, vložím je do nemovitostí nebo je vracím zpátky do práce, třeba kupuju nové stroje. A kdo má děti, pochopí, že mi moc nezbude.

Našel jste někdy něco kromě zlata?

Našel jsem kosti. Spoustu kostí prehistorických zvířat. Taky jsem jednou vykopal mamutí kly, velmi vzácné a velmi drahé.

Nikdy jste nelitoval, že jste se dal na těžbu zlata?

Je opravdu těžké začít od nuly, jak jsem to udělal já. Byl jsem jeden z mála idiotů, kteří to zkusili. Ale baví mě to.

Takže víte co?

Asi bych si to vybral znova. Někdy si říkám: Sakra, co tady děláš, proč nežiješ normální život? Ale to si ve své práci občas říká každý.

Rýžování. I tak se dnes ještě může těžit zlato. Parta. Zlatokopové z Hoffmanovy skupiny.

Co bylo vlastně na začátku?

Kopat zlato byl vždycky sen mého otce. On se ho vzdal proto, aby mohl vychovat své děti. Takže já vlastně plním jeho sen, ne svůj.

A kdyby si ho chtěl splnit i někdo jiný, co musí mít?

Zaprvé nízké IQ jako já. Pak samozřejmě všechny ty stroje, povolení, lidi, na které se může spolehnout. Což neznamená, že to nemůžete zkusit. Třeba se vám to povede.

Z vašeho kopání zlata natáčí stanice Discovery Channel už několikátou řadu reality show Zlatá horečka. Vyděláte víc peněz za tohle, nebo za samotné těžení?

Ve smlouvě mám jednu důležitou věc: nemůžu říct, kolik od televize dostanu. Ale… Každý ví, že nejsem moc chytrý, zato jsem upřímný. Takže netočím zadarmo. Natáčení zpomaluje naši práci tak o třetinu a vytěžím kvůli němu míň zlata. Takže mi televize musí vynahradit ztráty. Jestli můžete, napište si: Ve všem, co dělám, se snažím vydělat co nejvíc.

Jste tedy víc herec, nebo zlatokop?

Celá show byl můj nápad, takže si nebudu stěžovat. Ale někdy je to těžké. Zatímco televize chce drama a příběh, já chci co nejvíc zlata. Potkat se musíme někde uprostřed. Občas použijí záběry, které se mi nelíbí. Únavu, hádky… Ale celkově jsem spokojený. V televizi je spousta pitomých reality show a snad můžu říct, že ta naše mezi ně nepatří.

Proč podle vás lidi baví něco takového sledovat?

Každý z nás je v srdci dobrodruh. Toužíme opustit svůj normální život a vydat se za pokladem. Nějak se protloukáme životem, pořád se na nás valí nějaké problémy, všechno je dražší než loni a život je čím dál víc na prd. A pak zapnete televizi a tam je ten svět, o kterém sníte. Svět, ve kterém můžete udělat svůj život lepší a vydělat spoustu peněz pro sebe i celou rodinu.