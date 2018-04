Zkuste změnu, konec roku v Lisabonu

Stromeček zdobí již 14 dní před Štědrým dnem a drží si ho do Tří králů. Rádi si na něj sypou umělý sníh. Mnoho Portugalců ho už vidělo, v televizi. Někdy foukají jakousi pěnu ze strojů na veřejných prostranstvích, aby si ho užili.

Je častým zvykem, že si lidé vyjedou do lesa, natrhají mech a na něm si postaví malý domácí Betlém, říkají mu presepiu.

Peče se také cukroví, hlavně musí být hodně sladké. Jeden druh se jmenuje SNY – SONHOS, jsou to vlastně smažené koule obalené v cukru. Jakási kobliha bez náplně v cukru. Další pro nás nezvyklý druh jsou FATIAS DOURADAS. To je vlastně chléb s cukrem, rozpuštěný a smažený, posypaný skořicí.

Štědrý den slaví podobně jako my, snad s ještě větším důrazem na rodinu. Tradičními pokrmy jsou pečený krocan s bramborami a brokolicí nebo "portugalský kapr“ – BACALHAU, sušená, solená treska, pak namočená a pak pečená nebo jiným způsobem dále upravená. Pije se především víno.

Dárky se rozdávají o půlnoci a dárek dostane jen ten, jehož bota visí na stromečku. Pod ní najde i svoje dárky. Ráno po snídani se jde na mši do kostela, poté následuje opulentní oběd a rodina zůstane pohromadě až do večera, a 26. marš do práce.

Silvestr

Oslava Silvestra se jmenuje REVEILLON a již od začátku prosince různé hospody, hospůdky, kluby oznamují jeho konání. Na REVEILLON opravdu musíte ven s přáteli. Nebo vy k nim domů, nebo naopak.

Na Silvestra se ovšem pracuje. Ale ženy mohou odejít dříve, aby se udělaly krásnými a žádoucími v salonech krásy. Také si musí nakoupit zcela nové oblečení.

Večeře musí být opravdu skvělá a neměli by chybět humři, langusty, krevety a vepřové. Kuře – POZOR! - je podřadné jídlo. Vepřového celé kýty. A ovoce a sladkosti. Po večeři se tančí a to až do 5 – 6 rána. Ale všude musí být ohňostroj a musí trvat desítky minut.

Na Nový rok se pak Portugalci často léčí z opice. Mnozí se vypraví na pláž, kde si užijí první plavání v novém roce. Jsou spolky, které se scházejí stále na té samé pláži.

Jak se v Portugalsku jí a pije

Přes den Portugalci alkohol nepijí. Možná si dají k obědu sklenku vína. Co si ale dopřávají, je káva – malé espreso zvané bica stojí od 0,45 Euro a je opravdu dobré. Restaurací je v Lisabonu nepřeberně a ceny směrem nahoru zřejmě nebudou mít hranic.

Doporučit lze místní malé cantiny, bary, café bary, kde dostanete PRATO DO DIA, tedy menu za cca 8,- Euro. Na venkově i za 6 včetně nápojů.

Může to být polévka, zeleninový salát, výběr ze 3 hlavních jídel – obvykle ryba, kuře, vepřové, hovězí a pak zákusek - zmrzlina, dort, čokoládová pěna, ovoce. Prakticky nikdy neodejdete zklamáni. Portugalci nešetří ani máslem, ani olivovým olejem. Porce jsou veliké.

Jinak máte-li chuť, na hlavní ulici v Lisabonu si ukážete na humra či langustu, rybu Douradu a oni vám ji vyloví a připraví. V grilování ryb jsou mistři. A mezi rybami je mistrem Linguada. Nebo zkuste grilované sardinky za 7,5 Euro.

Noční život v Lisabonu

Z Praca do Comercio dojdete pěšky na ulici 24 Julho – tady se nachází velké množství barů. V baru se přátelé scházejí, pijí a hovoří před odchodem na diskotéku – to je mezi 21 – 22 hodinou.

Okolo půlnoci se odchází na diskotéku. Buď zůstanete na 24 Julho a navštívíte Kremelin, zvlášť vhodný pro mladé, nebo Kapital. Nebo se přesunete do Docas do Budy, kde se scházejí všechny možné typy lidí a kde se také konají různé speciální akce. Nejvíce svobody si užijete ve velmi liberálním klubu Kings and Queens. Velmi dobrý je také Docks Club.

Velmi důležitou osobou v Portugalsku je dveřník neboli vyhazovač, portugalsky porteiro. On rozhoduje, zda vás vpustí, či ne, a není síly nad jeho rozhodnutí. Je vždy lepší jít ve skupině s hezkými dívkami a být draze oblečen. Pak se očekává, že budete konzumovat. Je také dobré svého Porteira znát.

V Kapitalu pracuje nejznámnější a nejvybíravější Porteiro Lisabonu Paul Drummond a návštěvníci zde jako poddaní čekají, zda je král pustí dovnitř nebo ne. Berte to jako test. Cizinci vás neznají a zjistíte, zda máte charisma bohatého člověka anebo pokud jste dívka, jste-li dostatečně hezká. Jdete-li s hezkými děvčaty, neplatíte nic. Průměrné vstupné se pohybuje mezi 5 – 10 Eury a zahrnuje jeden nápoj.

Na diskotéce tančí všichni jako šílení. Pije se všechno. Muži především whisky, ženy sladké a Cuba Libre. Mladí pivo.

Tak vzhůru do Lisabonu!