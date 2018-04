Zkracování lyží dál pokračuje

"Zkracování lyží umožňují nové materiály, carbony a titanal," podotýká Jan Němec. "Jsou lehčí, udrží oblouk. Taková je současná cesta a tu musíme respektovat." Na kratší lyže si zvykala i nejlepší česká lyžařka Eva Kurfürstová z Karviné. Na carvingových lyžích jezdí druhou sezonu. "Snížila jsem délku lyží o dvacet pět centimetrů," říká Eva Kurfürstová, kterou příští týden čeká v rakouském Sankt Antonu závod mistrovství světa ve slalomu a obřím slalomu. Eva Kurfürstová měří 162 centimetrů, přičemž lyže má dlouhé 160 centimetrů. "Jde o zvyk, učila jsem se jiné pojetí techniky v brankách, musela jsem je víc nadjíždět. Půlroku mi trvalo než jsem to dokonale zvládla." Dnes tvrdí, že jí kratší lyže vyhovují. "Zpočátku bylo humorné, když vysocí muži jezdili na malých lyžích," vzpomíná Zdeněk Kurfürst, otec a trenér české reprezentantky. Stejně jako řada dalších odborníků se zpočátku domníval, že na kratších, vykrojených lyžích nebude možné jezdit na prudkých ledových svazích. "Jde to," přiznává po čase. Stále je však přesvědčený, že zkracování lyží není dobré. "Pokud bych mohl ovlivnit předpisy, tak bych chtěl, aby se stanovil poměr délky lyží k výšce závodníka. Například, aby byly nejvýše o pět procent kratší než je vysoký lyžař." Dnešní limit stanovený představiteli Mezinárodní lyžařské federace FIS je 155 centimetrů bez ohledu na výšku závodníka. "To není spravedlivé," míní Eva Kurfürstová. "Vyšší závodník má na kratších lyžích výhodu, má větší páky. Na druhé straně je však na tom hůř z hlediska bezpečnosti, víc mu hrozí pád, nemá tak dobrou stabilitu." Podle Jana Němce je navíc při závodění nepoměr mezi povolenou délkou lyží u dospělých a u dětí. V žákovských kategoriích totiž odborníci z FIS doporučili délku lyží 130 centimetrů. "Moje dcera přitom měří sto třicet čtyři centimetry," srovnává Němec. "Nejlepší slalomář, Rakušan Mario Matt, je vysoký sto osmdesát pět centimetrů, ale lyže má dlouhé sto šedesát centimetrů. To je přece velký rozdíl." Jan Němec, který v Head Ski Teamu trénuje talentované děti, už v této sezoně kvůli nepovolené délce lyží zažil diskvalifikaci. "Naše děti měly lyže o dva až dvanáct centimetrů kratší a vedení svazu trvalo na tom, abychom dodrželi limit sto třiceti centimetrů," zlobí se Němec.