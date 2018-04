Zkažené karlovarské dorty

"Jsou to stavby, které zcela necitlivě zasáhly do charakteru města," souhlasí Otto Němec, který se karlovarskou architekturou dlouhodobě zabývá. Počátkem 90. let byl Němec dokonce jednou z vůdčích postav skupiny lidí, kteří navrhovali zcela radikální řez – Vřídelní kolonádu i Thermal by bylo nejlepší zbourat. "Názor mám pořád stejný," dodává dnes Němec.

Jak se Vřídelní kolonáda a Thermal do lázeňského centra Karlových Varů dostaly?

Provizórium nahradil beton

Vřídlo je největším, nejteplejším a nejznámějším karlovarským pramenem, který tryská do výše až čtrnácti metrů. Bez něj by Karlovy Vary nebyly Karlovými Vary.

Už před rokem 1650 stály nad Vřídlem obecní lázně. V roce 1826 vyrostla nad pramenem první, empírová kolonáda, kterou v roce 1879 nahradila litinová kolonáda proslulých vídeňských architektů Fellnera a Helmera, kteří v Karlových Varech zanechali nesmazatelnou stopu: postavili karlovarské divadlo, slavnostní sál Grandhotelu Pupp a další stavby včetně tří kolonád.

Vřídelní kolonáda byla otevřená v roce 1879

Právě druhá polovina 19. století a počátek 20. století představuje pro západočeské lázně zlatou éru; v této době se vytvořily do podoby, kterou Le Corbusier nazval "sletem dortů".

Vřídelní kolonáda Fellnera a Helmera vydržela do roku 1939, kdy byla rozebrána – materiál se použil na výrobu munice pro německé zbraně. Po válce vyrostla nad Vřídlem provizorní dřevěná kolonáda. Toto provizorium vydrželo ve Varech až do roku 1969, kdy se započalo se stavbou moderní kolonády...

Dokončena byla o šest let později. Stavba z betonu, vysokých černých sloupů a obrovských skleněných tabulí se stala novou dominantou města. A v tom je i její problém.

Místo toho, aby se autoři snažili sladit s okolím, s oním sletem dortů, výsledkem je stavba, která charakter Karlových Varů přebíjí, narušuje, jako by sem spadla z jiného světa. "Zastiňuje domy, které jsou pro město z hlediska přitažlivosti a cestovního ruchu důležitější," říká Otto Němec.

Touto upozaděnou budovou je i jeden z největších karlovarských architektonických skvostů, chrám Máří Magdalény od Kiliána Ignáce Dienzenhofera z roku 1736, který provází pověst jednoho z nejkrásnějších barokních chrámů v republice...

Vřídelní kolonáda, rok 2005

Jak se stěhoval Gagarin

Se slavnostním otevřením změnila Vřídelní kolonáda i své jméno – byla z ní Gagarinova kolonáda. Obrovská socha prvního kosmonauta stála na vysokém podstavci a "vítala" lázeňské hosty zdviženou pravicí.

Socha tu stála až do roku 1992, kdy ji dalo tehdejší vedení města odstranit. Byl z toho málem mezinárodní konflikt, protože na důvody tohoto rozhodnutí se bezprostředně poté přijel do Karlových Varů informovat tehdejší první tajemník ruského velvyslanectví Vasilij Jakovlej. Oficiální zdůvodnění znělo, že sokl pod Gagarinem byl poškozený, takže hrozilo, že socha spadne. Většina obyvatel města ovšem rozhodnutí chápala tak, že se kosmonaut před kolonádu prostě nehodí.

Vedení města následně oznámilo, že sochu vztyčí na karlovarském letišti. Chvilku byl klid, pak však novináři zjistili, že Gagarin leží na dvou paletách pod malým přístřeškem u skládky v Karlových Varech-Drahovicích. A byl tady rázem mezinárodní incident číslo dvě. Nakonec ale socha přece jen skončila na letišti.

V době "gagarinovy aféry" se rovněž odehrávaly největší diskuse o tom, jestli Vřídelní kolonádu skutečně zbourat a čím ji případně nahradit. Jeden z návrhů zněl vzít si příklad z kolonády, jak ji v 19. století vytvořili Fellner a Helmer. Kolonáda ovšem nikdy zbourána nebyla.

Thermal – ve stejném stylu

Lázeňský hotel Thermal, místo tradičního Mezinárodního filmového festivalu je masivní stavbou se šestnácti obytnými patry. Vyrostl v místech, kde opět stávaly budovy typické pro karlovarský slet dortů – tedy z konce 19. století. Kvůli Thermalu navždy zmizel například secesní hotel Alice nebo takzvaný Mattoniho dvůr, kde se stáčela minerálka z nedaleké Kyselky.

Thermal, nepřehlédnutelná budova výrazně narušila celkový tvar údolí říčky Teplé, kde se lázeňská část Karlových Varů rozkládá. Autory hotelu jsou manželé Machoninovi, kteří například projektovali i pražský obchodní dům Kotva.

Pohled na Thermal, rok 2005

Thermal stihl po listopadu 1989 podobný osud jako Vřídelní kolonádu – někteří Karlovaráci navrhovali jeho zbourání a nahrazení třeba kaskádovitým hotelem, který by tolik nenarušoval ráz města. Na to ale nikdy nedošlo, především proto, že by to bylo příliš složité a drahé.

"Thermal je sám o sobě architektonicky kvalitním dílem, ale je problém s kontextem; zalehl údolí s říčkou Teplou jako velká žába na prameni," napsal historik architektury Zdeněk Lukeš.

A karlovarský spisovatel Zdeněk Šmíd o této stavbě ve své knize Mé staré dobré Vary napsal: "Thermal je symbolem jedné epochy. Je vpádem cizího živlu do starých dobrých Varů. Je důkazem, že my noví jsme neporozuměli šeptání jejich fasád, jejich schodišť, jejich duchů."

