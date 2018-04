Život na zámku, který stojí v zoo

Historie zámku Lešná začíná někde tam, kde končí historie dříve slavného valašského hradu Lukova. V roce 1724 ho získali příslušníci rakouského rodu Seilernů, kteří v roce 1804 zahájili výstavbu areálu "Leschna". Když panství zdědil František Seilern, rozhodl se vybudovat ještě honosnější a pohodlnější sídlo. Tento druhý, současný zámek pochází z let 1887-1894. Svými přepychově zařízenými interiéry poskytovala novostavba vysoký standard bydlení včetně moderního komfortu té doby, který představovalo ústřední topení, elektřina, domácí telefon. OTEVÍRACÍ DOBA duben a říjen: 9 - 16 hodin (soboty a neděle) květen: 9 - 16 hodin (soboty a neděle do 17 hod.) červen - srpen: 9 - 17 hodin září: 9 - 16 hodin O sobotách a nedělích, kdy se konají svatební obřady, je zámek otevřen až v odpoledních hodinách. VSTUPNÉ plné - 45 Kč, studenti a důchodci - 35 Kč, děti - 25 Kč Zámek se nachází v areálu zoo. Vstupné do zoo se platí zvlášť v pokladně při vstupu do areálu. Prohlídka zámku bez návštěvy zoo není možná.