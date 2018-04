Za rybami na Velehrad: ideální tip na výlet s dětmi

Kolik že ten kapr vlastně váží a jakou má délku? Rozhodli jsme se vzít naše tři dcery na výlet do areálu Živá voda v Modré a teď zaujatě společně pozorujeme Jonáše a nemíníme se hned tak posunout. Jonáše? Jo, kapra Jonáše, nejnovější chloubu místního rybníka, elegána, který – jak se dozvídáme – váží 26 kilogramů a měří 115 centimetrů.

Sem jezdím já redaktoři MF DNES prozrazují, kam jezdí na výlety se svými rodinami

Najít Živou vodu není obtížné, stačí se vydat z Uherského Hradiště směrem na Staré Město a zastavit pár stovek metrů před Velehradem. Auto nechte na parkovišti hned u areálu, pokud je plné, můžete zůstat i u hlavní silnice, po jejím přejití jste velmi brzy u cíle.

Areál Živá voda ve skutečnosti tvoří jeden nevelký domeček a rybníček. V něm plavou snad všechny sladkovodní ryby, které mají bydliště v českých a moravských tocích. Děti nejvíce zaujme podvodní prosklený tunel, k němuž se snadno dostanete po schodech do „sklepa“. Má délku osm metrů a šířku dva, takže při více lidech není jednoduché se tu zdržet delší dobu.

Čekání se však vyplatí. Ryby různých tvarů plují kolem vás a vy máte pocit, že se jich můžete dotknout. Jejich pozorování baví děti v různém věku, u nás ryby „chytala“ se zaujetím dvouletá Barunka, pětiletá Johanka i devítiletá Anička.

Čím víc jsou vidět, tím lépe. I proto se nám osvědčil jeden nápad. Když jsme měli pocit, že ryb vidíme málo, vyšel jsem po schodišti nad hladinu a rozdrobil rohlíky do vody přímo nad tunelem. Při pohledu, jak se rychle shromažďují, mi bylo jasné, že dcery stojící pod vodou musí být tímto rejem nadšené.

Hodně je bavila ještě jedna věc, s kterou jsme při plánování výletu vůbec nepočítali. Při cestě k sousednímu archeoskanzenu jsme se zastavili u dřevěného bludiště, v jehož středu je skluzavka. Zdánlivě velmi jednoduchá atrakce děti velmi bavila a my měli problém je odtud dostat.

Výhodou výletu za rybami je, že můžete ještě navštívit několik dalších míst v nejbližším okolí. Vzpomínaný archeoskanzen je bohužel přes zimu zavřený, ale stačí nasednout do auta a po pár stovkách metrů jste na Velehradě.

Určitě nezapomeňte zajít do baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. Je to fantastická stavba s nádherným interiérem, děti alespoň základní prohlídku vydrží, zvláště když jim slíbíte posezení v blízké kavárně. Po kávě a dortíku si můžete prohlédnout Velehrad podrobněji, po velkorysé rekonstrukci v loňském roce je tady co obdivovat.

Když se budete vracet, doporučuji po třech kilometrech zastavit při vjezdu do Starého Města. Nově tady stojí nenápadný zookoutek, ze kterého byly dcery nadšené. Sám jsem byl překvapený, jakou pozornost dokázalo několik zvířat vyvolat.

Kdybyste ani potom neměli dost, určitě zajeďte do Uherského Hradiště, ve kterém jste během pěti minut. Královské město toho nabízí opravdu hodně. Děti naláká například nedávno otevřený akvapark, odkud se jim, a možná ani vám, nebude vůbec chtít. A kdybyste chtěli dát raději přednost něčemu jinému, můžete si zajet do velmi blízkého zámku v Buchlovicích nebo na hrad Buchlov.

Na konci takového dne už děti budou zcela jistě unavené a rády budou spěchat na kutě. A vy si můžete dát třeba dobré víno nebo slivovici, které v tomto požehnaném kraji seženete na mnoha místech.