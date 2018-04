Zimy budou bez sněhu. Má smysl pořizovat lyže?

Přírodní sníh už ani nepotřebujeme Riziko pociťuje asi každý, kdo si na něco půjčuje, říká s úsměvem Jaroslav Krejčí mladší. Výstrahy klimatologů ani nízká nadmořská výška jej neodradily. Společně s rodinou a nadšeným kamarádem Marcelem Souralem uskutečnili plán, který vypadá bláznivě. Hodinu jízdy autem z Prahy, na Monínci nedaleko města Sedlec-Prčice (známého jako cíl dálkových pochodů), vybudovali lyžařský areál, jaký nemají ani v leckterých horách. * Co všechno jste letos na Monínci postavili? Novou sjezdovou trať v délce 1 200 metrů, na ni čtyřsedačkovou lanovku značky Poma, v horní části šestisetmetrový vlek Doppelmayr. Se sněhem bude pomáhat zasněžovací systém italské firmy Technoalpin. Postavili jsme i víceúčelovou garáž, kde parkuje rolba a kam se schovávají sněžná děla, dále velkou samoobslužnou restauraci v alpském stylu s českým duchem. Restaurace obslouží dvě stě hostů, terasa stejný počet a vše doplňuje kongresový sál také pro dvě stě lidí. K tomu ubytování ve dvou apartmánových domech. * A kolik to stálo? Sto sedmdesát až sto osmdesát milionů korun. Stavba jde do finále, a tak přesná čísla budeme znát po dokončení. Apartmánové domy se stavěly mimo tento rozpočet. * Kde jste na to vzali? Investici finančně táhl převážně náš parťák a jeho firma Trigema. Jako bonus jsme získali dotaci z fondu Evropské unie ve výši padesát milionů. Ostatní jsme pořídili na leasing. * Podle klimatologů nás čekají deštivé zimy s nedostatkem sněhu. Hlavně v nízkých nadmořských výškách. To vás neodradilo? Výsledky měření z posledních patnácti let nám ukazují, že mrazy přicházejí každý rok. Náš zasněžovací systém nám dovoluje dělat sníh už při teplotě -2 stupně Celsia. V našem projektu nepočítáme s tím, že spadne jediná vločka sněhu! * Takže vy k lyžování vůbec nepotřebujete, aby padal sníh? V podstatě ne. Musí nám ještě pomoci vhodná vlhkost vzduchu. * Otvírali jste v polovině prosince. Pršelo a sníh žádný. Neobával jste se ztráty? Počítal jsem, že pokud do týdne, deseti dnů začne mrznout a budeme lyžovat, bude všechno v pořádku. * Jak dlouhou sezonu potřebujete, abyste neprodělávali? Ideální je osmdesát pět až sto dní. Co je navíc, je příjemný nadstandard. * Než jste postavili novou lanovku, provozovali jste osm let kratší sjezdovku se zasněžováním a vlek. Jak dlouhé jste měli sezony? Když odečtu zimu 2005/2006, tak jsme měli průměrnou lyžařskou sezonu sto pět dnů. * Kdyby přece jen přišla zima bez sněhu, což se může docela snadno stát, co uděláte? Nízko položená alpská střediska nabízejí v těchto případech návštěvníkům jiné aktivity, na které není třeba sníh. Co vy? Můžeme nabídnout vyjížďky na koních, saunu a hernu. Plánujeme bazén a wellness. * Monínec leží ve Středočeském kraji, i když na samém jižním okraji. Jaký typ návštěvníků očekáváte? Nepředstavuju si, že by sem někdo jezdil na celé týdny jako na hory. Ale jsme jediný areál v dosahu Příbrami, Tábora, Benešova a dalších větších měst. Pro zájemce z okruhu třiceti kilometrů platí, že když k nám vyrazí, mohou být do půl hodiny na lyžích. Ani z jižní části Prahy to k nám není daleko. Celá sjezdovka je osvětlená, takže mohou přijet i večer.