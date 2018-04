V Nízkých Tatrách vyrostlo zimní centrum konkurující Alpám

Ve vedlejší sezoně platí dospělý na den 26 eur (asi 650 korun) děti 18 eur (asi 450 korun) do šesti let je lyžování zdarma. V hlavní sezoně je to 33 eur (asi 830 korun), 23 eur (580 korun) za děti. Šestidenní skipass mimo hlavní sezonu stojí 90 eur (kolem 2 300 korun) pro dospělého, děti zaplatí 63 eur (zhruba 1 600 korun). V hlavní sezoně vyjde na 178 eur (4 500 korun), respektive 125 eur (necelých 3 200 korun) za dítě. Po celou zimu platí sleva 30 procent na šest dní lyžování v rámci pobytu. Více na www.jasna.sk