Zimní střediska nabízejí i kulturní zážitky

Pobyt v horských střediscích v západočeském pohraničí, případně na německé straně mohou turisté zpestřit návštěvou některého z muzeí, galerií či filmového představení.Muzeum Šumavy v Sušici: v zimních měsících uzavřeno, pouze pro předem ohlášené výpravy v počtu miminálně 10 osob, objednávky a informace na telefonním čísle 0187/528850.Stálá expozice: sušické sirkařství, dějiny regionu, Karel Klostermann, sušický cínový poklad, kapucínská knihovna.Muzeum Šumavy v Kašperských Horách: v zimních měsících uzavřeno, otevřeno pouze pro předem objednané výpravy v počtu minimálně 10 osob, informace a objednávky na telefonním čísle 0187/582530.Stálá expozice: příroda na Šumavě, šumavské sklářství a dřevařství, lidové umění na Šumavě atd.Výstava: Poslové nebes - andělé ve výtvarném umění od středověku do 20. století.Galerie Kašperské Hory: otevřeno úterý až pátek 10-17, středa, čtvrtek, sobota 10-16, neděle, pondělí zavřeno. Informace na telefonním čísle 0187/582530.Výstava: Šumavské betlémy (do konce února 2002).Muzeum Šumavy Železná Ruda: otevřeno úterý až sobota 9-12, 12.45-17 hodin, neděle 9-12 hodin, pondělí zavřeno.Stálá expozice: dekorativní sklo, památky sklářského rodu Abele, historický nábytek, šumavské hamernictví. Informace na telefonním čísle 0186/697319.Filmová projekce denně ve 20 hodin dle aktuálního programu, v měsících únoru a březnu filmová přehlídka Projekt 100.v zimní sezoně provoz omezen pouze na návštěvy po předchozí písemné či telefonické objednávce, tel. 0189/72 29 74.Stálá expozice: národopisné předměty, všerubská, klenečská a kolovečská keramika, ukázky chodských krojů, unikátní sbírka lidových podmaleb na skle.Chodský hrad - otevřeno i v zimní sezoně, a to od pondělí do pátku od 10 do 12 a od 13 do 15 hodin.Galerie bratří Špillarů - Stálá expozice: obrazy Jaroslava a Karla Špillarových. Výstavy: do 31. 12.: Václav Hynčík, fotografie. 5. 1. - 10. 2.: František Michl, obrazy. 14. 2. - 24. 3.: Milan Maur, obrazy. V zimní sezoně otevřeno pondělí až pátek od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin. Informace na tel. 0189/72 23 10.Dobrá Voda - Muzeum Dr. Šimona Adlera představuje historii židovské menšiny v Pošumaví. K vidění jsou stylově zařízené interiéry i předměty vztahující se k židovské víře a kultuře. Otevřeno je do prosince od úterý až do neděle od 9 do 12.30 hodin a od 13 do 16 hodin. Informace je možné dozvědět se na telefonu 0187/593412, nebo na internetu na adrese www.retour.cz/mesta/hartman/muzeum.Hory Matky Boží - Muzeum hornictví a lidových řemesel se nachází v prostorách bývalé školy na návsi v Horách Matky Boží. Je otevřené na požádání na místě kdykoliv. Nejčastěji bývají správci muzea k zastižení denně od 11 do 16 hodin. K vidění je expozice o těžbě stříbra a zlata v okolí obce a muzeum představuje lidová řemesla například ševcovství, punčochářství, zpracování vlny, polní práce či mravenečkářství. Informace na tel. 0187/59 44 35.Železniční muzeum/Localbahnmuseum v Bavorské Rudě (SRN) - Přes 20 historických vozů, používaných na bavorských drahách s více než stoletou tradicí. Od 26. prosince do 6. ledna je otevřeno denně kromě pondělí a úterý v době od 10 do 12 a 14 do 17 hodin. Vstupné: obyčejné - dospělí 7 DM, děti 4-11 let 3,50 DM. Zlevněné vstupné platí pro skupiny 4 a více osob, ubytované v Bavorské Rudě, členy spolku BLV. Sleva: dospělí 5 DM, děti 2,50 DM.