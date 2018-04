Zimní procházka kamenným panoptikem

Eliška, nebo Mnich v kutně?

Například při turistickém okruhu Adršpašskými skalami zaujme štíhlá skalní věž Eliška zvaná též poněkud méně poeticky Mnich v kutně. Z nedaleké vyhlídkové plošinky se otevře pohled na věčné Milence s vyzáblým ženichem" a poněkud kyprou nevěstou". Nejpopulárnější dvojicí jsou tu však Starosta a Paní starostová s celou Kamennou rychtou, kde nechybějí Rychtáři ani Konšelé. Blíže k Adršpašskému hradu se pak dokonce můžeme projít celým královstvím s majestátní postavou Krále a poněkud skromnou královskou družinou.

Údolí tří mušketýrů

Také v sousedních Teplických skalách na nás čekají postavy vznešeného rodu" - Brusinkový král a Brusinková královna, mnohem výraznější osamělou věží je však Biskup. Přímo na dohled z turistické cesty sedí" Bedřich Smetana u klavíru, o kousek dál možná rozpoznáme Myslivečka na čekané, Permoníka, Pernikářku a Golema. Poněkud odlehlejší lesní partie skrývá Údolí tří mušketýrů, v němž jsou - stejně jako ve známém románu - mušketýři" čtyři. Rovněž nedaleký stolový vrch Ostaš, dominující blízkému okolí Police nad Metují, ukrývá řadu pitoreskních útvarů. Skalní bludiště střeží obrněný" Zbrojnoš, poblíž možná zamrazí při pohledu do stra- šidelné tváře" Mohyly smrti.

Ponurým dojmem působí i potměšilý Zrádce opředený pověstí o proradném mlynáři, který za husitských válek vyzradil křižákům úkryt polických občanů v ostašských slujích. Nejrůznější do kamene zakleté" postavy nechybějí ani v nedalekých Broumovských stěnách. Například ze severozápadního okraje ční osamělá věž Panna zvaná též Kačenka s pěkným pohledem do okolí Broumova. Uprostřed skalnatého hřbetu mineme Lucifera s Čertovou tchyní a Čertovou panenkou, mezi často navštěvovanou chatou Hvězda a vyhlídkou na Supím koši zase poutá pozornost turistů robustní postava Bumbrlíčka.

MŮŽE SE HODIT:

Jak se tam dostat: Skalní města v CHKO Broumovsko jsou dobře dostupná vlakem i po silnici. Vchod do skal je v blízkosti železničních zastávek Adršpach a Teplice nad Metují - skály na trati č. 047 (Trutnov - Teplice n. M.). Parkoviště jsou při silnici z Náchoda a Broumova. Pod Ostaš a k chatě Hvězda směřují silniční odbočky u Police nad Metují.

Co si lze prohlédnout v okolí: V Polici nad Metují je bývalý benediktinský klášter (v exteriéru zaujme např. zdobený portál při silnici do Broumova), kostel Nanebevzetí Panny Marie. V nedalekém Machově se zachovala řada rázovitých usedlostí, je zde turistický hraniční přechod vhodný pro běžkařské vyjížďky do oblasti polských Stolových hor.