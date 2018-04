Zimní premiéra poštovny na Sněžce. Podívejte se

Prosklená dřevěná konstrukce s plochou střechou se vrcholu (1 602 m) dotýká jen deseti patkami, takže převážná část její podlahy se vznáší nad povrchem hory. Hydraulicky ovládané vnější dřevěné okenice umožňují dát objektu podobu moderního domu i obyčejné horské boudy.

"S okenicemi ale v zimě nehýbeme. To při tak silné námraze ani nejde. Jsou stále zavřené. S jejich otevíráním a zavíráním počítáme jen od jara do podzimu. V zimních měsících proto musíme i přes den svítit elektrickým světlem," říká majitelka nové poštovny Jaroslava Skrbková.

Poštovna Česká poštovna na Sněžce opatřila první dopisy a pohlednice kulatým razítkem už 11. září 1899. V roce 1938 po obsazení Sudet německou armádou se poštovna uzavřela a její provoz nepokračoval ani po válce. Poštovní služby na Sněžce obnovila až v roce 1995 bývalá poštmistrová z Velké Úpy Jaroslava Skrbková. Ta pro poštovnu opravila malý domek, v němž ve 30. letech minulého století sídlil kiosek s občerstvením. Nová poštovna vyrostla na Sněžce na místě České boudy, která byla zdemolována v roce 2004. Otevřela se v létě 2008.

* S návštěvností jste spokojená?

Návštěvnost je obdobná jako v minulých letech, takže dobrá. Záleží především na tom, jaké je počasí.

* A převažují domácí turisté, nebo cizinci?

To je různé. Hodně to ovlivňuje i to, jestli jezdí lanovka z Pece až na vrchol, nebo se musí kvůli větru z Růžové hory pěšky. Starším lidem se potom do prudkého stoupání moc nechce.

* Kolik lidí přichází v průměru za den?

To spočítáno nemám. Větší návštěvnost je o víkendech, kdy se zastavují běžkaři na hřebenových túrách a výletníci ze Špindlerova Mlýna, z Malé Úpy i z Polska.

* A o co z nabízeného sortimentu je největší zájem?

Hlavně o teplé nápoje - čaj a kávu na zahřátí. Hodně jdou na odbyt i pohledy s naším originálním razítkem.